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Kaspersky обнаружил рассылку зловреда якобы от имени Всемирного банка
"Лаборатория Касперского" обнаружила новые атаки с использованием буткита Rovnix, позволяющего загружать на устройство вредоносное программное обеспечение (ПО)... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:51
международная финансовая корпорация
лаборатория касперского
технологии
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
международная финансовая корпорация, лаборатория касперского, технологии

Kaspersky обнаружил рассылку зловреда якобы от имени Всемирного банка

14:51 25.06.2020
3941
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк"Лаборатория Касперского"
Лаборатория Касперского
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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"Лаборатория Касперского". Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Лаборатория Касперского" обнаружила новые атаки с использованием буткита Rovnix, позволяющего загружать на устройство вредоносное программное обеспечение (ПО) и скрывать его от защитных программ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
"В найденной экспертами кампании зловред распространялся через самораспаковывающийся архив на русском языке, в котором содержится информация о новой инициативе Всемирного банка в связи с пандемией. Такие атаки были зафиксированы весной 2020 года", - уточняется в сообщении.
В марте совету директоров Всемирного банка (ВБ) была представлена программа действий ВБ (Fast Track Facility, FTF) по поддержке развивающихся стран, пострадавших от эпидемии коронавируса, в размере 14 миллиардов долларов. Из выделяемых ВБ средств 8 миллиардов долларов предоставит Международная финансовая корпорация, 4 миллиарда долларов составит новое финансирование Международной ассоциации развития (МАР) и Международного банка реструктуризации и развития (МБРР), оставшиеся 2 миллиарда долларов будут получены за счет реструктуризации имеющихся проектов МАР и МБРР.
Новый зловред серьёзно усовершенствован: в его составе появились средства обхода контроля учётных записей пользователя и не обычный для него загрузчик. "В результате работы Rovnix в систему закрепляется бэкдор с элементами Trojan-Spy, который может записать звук с микрофона, сделать скриншот экрана, а также в некоторых версиях украсть логин и пароль учётной записи пользователя систем", - пояснили в компании.
Мужчина в офисе компании Лаборатория Касперского в Москве
4 июня, 20:01
Эксперты Kaspersky обнаружили атакующее корпоративные сети вредоносное ПО
Этот буткит - вредоносная программа - был очень популярен у злоумышленников до того, как его исходный код попал в публичное пространство в 2013 году, после чего его начали анализировать эксперты по кибербезопасности.
"Как мы видим на примере Rovnix, старые угрозы иногда возвращаются и даже хорошо известные зловреды могут преподносить сюрпризы, когда их исходный код попадает в открытый доступ. Злоумышленники очень быстро адаптируются, они жонглируют разными инструментами и горячими темами", - прокомментировал антивирусный эксперт "Лаборатории Касперского" Александр Еремин.
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Международная финансовая корпорацияЛаборатория КасперскогоТехнологии
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