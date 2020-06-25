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Украинский премьер рассказал, когда отменят карантин из-за COVID-19
Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что карантин в стране будет до тех пор, пока не будет найден протокол лечения или вакцина от коронавируса. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:51
распространение нового коронавируса
денис шмыгаль
коронавирус covid-19
ситуация на украине
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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денис шмыгаль, коронавирус covid-19, ситуация на украине, воз, украина, в мире

Украинский премьер рассказал, когда отменят карантин из-за COVID-19

14:51 25.06.2020
579
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 25 июн – РИА Новости. Премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что карантин в стране будет до тех пор, пока не будет найден протокол лечения или вакцина от коронавируса.
Ранее Минздрав Украины сообщил об очередном росте заболеваемости коронавирусом в стране. За последние сутки инфекцией заболели еще 994 человека и 16 скончались.

"Пока мы видим, что и июнь, и июль мы проживем в карантинных ограничениях. В больших или меньших, но мы от них не откажемся. Более того, мы будем жить в карантинных ограничениях до тех пор, пока не найдем протокол лечения, лекарство, вакцину или что-то, что сможет нам (помочь – ред.) управлять летальностью", - цитирует Шмыгаля издание "Новое время".

Он напомнил, что коронавирусная инфекция страшна своими последствиями. "Если летальность этой болезни сегодня на Украине между 2,5-2,9%, то классический грипп - это до 1%, около 0,8% людей умирает. Здесь (в случае COVID-19 – ред.) почти втрое больше. Причем же есть страны, где эта летальность превышает 10%. Это каждый десятый человек - это действительно страшно, это катастрофа… Если от болезни умирает ноль людей, можно болеть, это не страшно. Переболели, насморк, температура - вылечились, страна живет, работает без ограничений. Конечно, эпидемия - неприятно, но не смертельно, как говорится. Вот это цель. То есть мы должны довести страну с наименьшими потерями до момента нахождения лекарства", - сообщил Шмыгаль.
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По его мнению, только тогда можно полностью снять карантин "и жить обычной жизнью, развиваться и думать о будущем". "До этого времени мы будем жить в режиме сохранения каждой человеческой жизни. И здесь уже тогда начинаются морально-этические проблемы, которые сопоставляются с проблемами экономическими, и необходимо постоянно искать некий баланс, чтобы не угробить экономику. И одновременно - спасти как можно больше человеческих жизней, независимо какого возраста, пола, в каком состоянии находится человек, - но это высшая ценность, безусловно", - добавил Шмыгаль.
Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеВОЗУкраинаВ мире
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