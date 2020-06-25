В Грузии решили не отменять карантин для прибывших из-за рубежа граждан

"Исходя из высокого риска полеты с Израилем были отложены. У нас до сих пор ведутся переговоры со странами Евросоюза, однако на данном этапе и в европейских странах фиксируется волна вспышки, что представляет большой риск для Грузии. Мы оставляем определенные чартерные рейсы и сохраняем условия карантина, которые действуют в отношении наших граждан, которые прибыли из зарубежных стран", — пояснила министр.