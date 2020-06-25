https://ria.ru/20200625/1573466670.html
В Грузии решили не отменять карантин для прибывших из-за рубежа граждан
Грузинские власти решили пока не отменять обязательный двухнедельный карантин для прибывших из зарубежных стран граждан, заявила глава Минздрава Екатерина... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:06
2020-06-25T15:06
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ТБИЛИСИ, 25 июн — РИА Новости. Грузинские власти решили пока не отменять обязательный двухнедельный карантин для прибывших из зарубежных стран граждан, заявила глава Минздрава Екатерина Тикарадзе.
"Исходя из высокого риска полеты с Израилем были отложены. У нас до сих пор ведутся переговоры со странами Евросоюза, однако на данном этапе и в европейских странах фиксируется волна вспышки, что представляет большой риск для Грузии. Мы оставляем определенные чартерные рейсы и сохраняем условия карантина, которые действуют в отношении наших граждан, которые прибыли из зарубежных стран", — пояснила министр.
Ранее в четверг министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава сказала, что восстановление регулярных авиарейсов с разными странами, которое Грузия планировала с 1 июля, будет отложено на конец июля из-за эпидемиологической ситуации в мире.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.