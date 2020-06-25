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Контактная группа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме
Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началась в режиме видеоконференции, сообщили в четверг в пресс-службе МИД самопровозглашенной... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:22
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, мид днр, донбасс, донецкая народная республика, в мире

Контактная группа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

14:48 25.06.2020 (обновлено: 15:22 25.06.2020)
219
© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июн – РИА Новости. Встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе началась в режиме видеоконференции, сообщили в четверг в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Во вторник состоялись переговоры подгрупп контактной группы в формате видеоконференции.
"Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе приступила к работе в режиме видеоконференции", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
По информации ведомства, на заседании планируется обсудить вопросы, ранее рассмотренные в ходе переговоров рабочих подгрупп. Среди них - дополнительные меры контроля за прекращением огня, согласование новых участков разведения сил, обеспечение бесперебойного водоснабжения ДНР и ЛНР, обмен пленными, предоставление особого статуса Донбассу.
Дмитрий Песков
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Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВ мире
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