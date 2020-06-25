Контактная группа по Донбассу начала переговоры в видеорежиме

По информации ведомства, на заседании планируется обсудить вопросы, ранее рассмотренные в ходе переговоров рабочих подгрупп. Среди них - дополнительные меры контроля за прекращением огня, согласование новых участков разведения сил, обеспечение бесперебойного водоснабжения ДНР и ЛНР, обмен пленными, предоставление особого статуса Донбассу.