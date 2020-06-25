Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573466557.html
СК в Смоленской области проверит сообщение об избиении школьницы
Следователи в Смоленской области проверят информацию СМИ о том, что подростки избили 15-летнюю девочку, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:48
смоленская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_7e3c8a92526be61fe5715e8f9ca86c46.jpg
https://ria.ru/20200622/1573327910.html
смоленская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:1036:583_1400x0_80_0_0_7e3c8a92526be61fe5715e8f9ca86c46.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_0:0:784:588_1400x0_80_0_0_99b8a90f541c6d87d94a57432c4c9209.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/152222/71/1522227149_83:0:671:588_1400x0_80_0_0_4531d03511e7c1b9a56992026170f243.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
смоленская область, происшествия

СК в Смоленской области проверит сообщение об избиении школьницы

14:48 25.06.2020
522
© Фото : Следственный комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : Следственный комитет Российской Федерации
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Следователи в Смоленской области проверят информацию СМИ о том, что подростки избили 15-летнюю девочку, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в одном из пабликов "Вконтакте" появилась видеозапись с избиением школьницы сверстницами в городе Гагарине Смоленской области. На нем видно, как девочку на площадке в подъезде удерживают за волосы и избивают ногами сверстницы. Сообщалось, что конфликт у подростков произошел из-за ревности. Девочку, за которой ухаживал юноша, якобы избила соперница, которой тоже нравился этот молодой человек.
Сообщалось также, что обращение в полицию написали не родственники девочки, а неравнодушная соседка. Полиция в данный момент выясняет обстоятельства произошедшего.
"Инициировано проведение доследственной проверки по сообщению в средствах массовой информации о причинении подростками телесных повреждений 15-летней девочке 21 июня в городе Гагарин", - говорится в сообщении.
Сотрудник полиции
22 июня, 20:02
Уральских школьниц, издевавшихся над голубем, поставят на учет
411010
Обсудить 0
Смоленская областьПроисшествия
Рекомендуем
Руки в наручниках
Польша выдала России участника красноярских криминальных войн 90-х
Владимир Санкин
Уфимец, убивший подозреваемого в педофилии, попросил о суде присяжных
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал обыски у журналистки-инвалида из Ставрополья законными
Айдер Муждабаев
СК возбудил дело против Айдера Муждабаева
Врач в одном из больничных отделений
Пострадавший после падения параплана в Сочи турист умер в больнице
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК раскрыл детали убийства студента в Волгограде
Автомобиль Следственного комитета РФ
Жительницу Татарстана обвинили в истязании сына
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Россиян предупредили о надвигающемся похолодании
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Новорожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе
В Воронеже в подъезде жилого дома нашли брошенную десятидневную девочку
Наручники
Житель Перми получил срок за похищение девушки и удержание ее в отеле
Смартфон
В городе Ямато в Японии запретили использовать смартфоны во время ходьбы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
Лента новостейМолния