СК в Смоленской области проверит сообщение об избиении школьницы

Ранее сообщалось, что в одном из пабликов "Вконтакте" появилась видеозапись с избиением школьницы сверстницами в городе Гагарине Смоленской области. На нем видно, как девочку на площадке в подъезде удерживают за волосы и избивают ногами сверстницы. Сообщалось, что конфликт у подростков произошел из-за ревности. Девочку, за которой ухаживал юноша, якобы избила соперница, которой тоже нравился этот молодой человек.