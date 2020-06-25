https://ria.ru/20200625/1573466557.html
СК в Смоленской области проверит сообщение об избиении школьницы
Следователи в Смоленской области проверят информацию СМИ о том, что подростки избили 15-летнюю девочку, сообщает СУСК РФ по региону. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:48
2020-06-25T14:48
смоленская область
происшествия
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смоленская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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смоленская область, происшествия
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Следователи в Смоленской области проверят информацию СМИ о том, что подростки избили 15-летнюю девочку, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что в одном из пабликов "Вконтакте" появилась видеозапись с избиением школьницы сверстницами в городе Гагарине Смоленской области. На нем видно, как девочку на площадке в подъезде удерживают за волосы и избивают ногами сверстницы. Сообщалось, что конфликт у подростков произошел из-за ревности. Девочку, за которой ухаживал юноша, якобы избила соперница, которой тоже нравился этот молодой человек.
Сообщалось также, что обращение в полицию написали не родственники девочки, а неравнодушная соседка. Полиция в данный момент выясняет обстоятельства произошедшего.
"Инициировано проведение доследственной проверки по сообщению в средствах массовой информации о причинении подростками телесных повреждений 15-летней девочке 21 июня в городе Гагарин", - говорится в сообщении.