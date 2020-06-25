Глава Минобрнауки дал советы по выбору будущей профессии

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Перед выбором будущей профессии школьнику следует задать себе вопрос, кем быть, понять, к чему лежит душа, посоветоваться с близкими и проанализировать перспективы специальности, считает министр науки и высшего образования Перед выбором будущей профессии школьнику следует задать себе вопрос, кем быть, понять, к чему лежит душа, посоветоваться с близкими и проанализировать перспективы специальности, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков

"Надо размышлять, надо задавать себе непростые вопросы, советоваться… И потом рано или поздно у вас придет четкое представление и понимание - все ясно, кем я хочу быть", - сказал Фальков на онлайн-встрече с участникам конкурса "Большая перемена".

Он отметил, что также следует изучить рынок труда, понять, насколько востребованы те или иные специалисты, какие перспективы есть у разных специальностей для дальнейшего роста. Кроме того, надо понять, к чему лежит душа, если есть какое-то любимое дело, то нужно заниматься им несмотря на то, что в обществе эта профессия может считаться непрестижной или низкооплачиваемой.