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Глава Минобрнауки дал советы по выбору будущей профессии
Перед выбором будущей профессии школьнику следует задать себе вопрос, кем быть, понять, к чему лежит душа, посоветоваться с близкими и проанализировать... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:34
навигатор абитуриента
валерий фальков
образование - общество
общество
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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навигатор абитуриента, валерий фальков, образование - общество, общество

Глава Минобрнауки дал советы по выбору будущей профессии

14:47 25.06.2020 (обновлено: 15:34 25.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Перед выбором будущей профессии школьнику следует задать себе вопрос, кем быть, понять, к чему лежит душа, посоветоваться с близкими и проанализировать перспективы специальности, считает министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
"Надо размышлять, надо задавать себе непростые вопросы, советоваться… И потом рано или поздно у вас придет четкое представление и понимание - все ясно, кем я хочу быть", - сказал Фальков на онлайн-встрече с участникам конкурса "Большая перемена".
Он отметил, что также следует изучить рынок труда, понять, насколько востребованы те или иные специалисты, какие перспективы есть у разных специальностей для дальнейшего роста. Кроме того, надо понять, к чему лежит душа, если есть какое-то любимое дело, то нужно заниматься им несмотря на то, что в обществе эта профессия может считаться непрестижной или низкооплачиваемой.
"Если вы любите что-то, то получите классное образование с удовольствием и станете профессионалом, и в своей области достигнете большего, нежели последуете советам друзей и близких", - подчеркнул Фальков.
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26 мая, 09:00
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Навигатор абитуриентаВалерий ФальковОбразование - ОбществоОбщество
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