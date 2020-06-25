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В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 выросло на 437
Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 437, до 60 382, скончались еще пять пациентов, всего умерших 367, РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:47
распространение нового коронавируса
батыр бердыклычев
коронавирус covid-19
воз
белоруссия
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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батыр бердыклычев, коронавирус covid-19, воз, белоруссия, в мире

В Белоруссии число выявленных случаев COVID-19 выросло на 437

14:47 25.06.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 в Белоруссии за сутки выросло на 437, до 60 382, скончались еще пять пациентов, всего умерших 367, сообщила в четверг пресс-служба минздрава республики.
Ранее максимальный прирост в стране за сутки достигал плюс 973 инфицированных, но в последние дни наблюдается тенденция к снижению этого показателя до менее 500. На среду число выявленных случаев COVID-19 достигло 59 945, в том числе сообщалось о 362 умерших. Между тем 12 июня представитель Всемирной организации здравоохранения в республике Батыр Бердыклычев заявил, что Белоруссия все еще находится в стадии локальной передачи COVID-19, что является достаточно серьезной ситуацией.
"Зарегистрированы 60 382 человека с положительным тестом на COVID-19. Всего проведено 919 139 тестов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 367 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении пресс-службы.
В минздраве также отметили, что по всей республике выздоровели и выписаны 41 448 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаБатыр БердыклычевКоронавирус COVID-19ВОЗБелоруссияВ мире
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