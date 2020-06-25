В городе Ямато в Японии запретили использовать смартфоны во время ходьбы

Закон, который вступит в силу с 1 июля, носит рекомендательный характер и не предусматривает никаких штрафов для тех, кто его не выполняет. Законодатели Ямато надеются, что жители города сами осознают, что смартфоны нельзя использовать во время ходьбы, поскольку это опасно. Согласно закону, они должны остановиться там, где не создадут препятствия для других участников дорожного движения.