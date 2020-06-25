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В законопроекте об "удаленке" появится норма о производственных травмах
В законопроекте об удаленной работе появится норма о производственных травмах, полученных на "удаленке", в том числе это будет касаться оценки рабочего места и... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:46
андрей исаев
госдума рф
единая россия
общество
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андрей исаев, госдума рф, единая россия, общество

В законопроекте об "удаленке" появится норма о производственных травмах

14:46 25.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкУдаленный режим работы
Удаленный режим работы
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Удаленный режим работы. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В законопроекте об удаленной работе появится норма о производственных травмах, полученных на "удаленке", в том числе это будет касаться оценки рабочего места и инструктажа, сообщил первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев в ходе обсуждения поправок в трудовое законодательство.
"Сегодня это не отражено в законопроекте, потому что пока еще работа над этим предложением не завершена. Отдельно надо прописать все-таки вопрос, связанный с оценкой рабочего места, инструктажем, отдельно надо прописать и некоторые другие вопросы. Ну например, мы согласны с тем, что должен быть, с одной стороны, закрытый перечень оснований по инициативе работодателя для удаленных работников. Но он может несколько отличаться от того перечня, который установлен для других работников", - сказал Исаев.
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Он отметил, что это "очень сложный, болезненный вопрос", поэтому авторы законопроекта его не внесли в первоначальную редакцию законопроекта с тем, чтобы вести работу над этим вопросом.
"Потребуется серьезно договаривается. Пока мы исходим из того, что есть общие положения Трудового кодекса, которые распространяются на всех работников, в том числе и на дистанционных. И это общее положение требует, чтобы в случае получения травмы, если работник считает, что эта травма была связана с производством, должна быть создана комиссия, в состав которой может пойти представитель профсоюза, технический инспектор труда профсоюзов, и комиссия должна установить все, связанное с этим обстоятельством", - подчеркнул депутат.
Фракция ЕР в Госдуме ранее подготовила законопроект "О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ". Он предусматривает системную переработку норм дистанционной работы, доступность их применения, возможность совмещения офисной и удаленной работы.
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Андрей ИсаевГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
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