В законопроекте об "удаленке" появится норма о производственных травмах

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В законопроекте об удаленной работе появится норма о производственных травмах, полученных на "удаленке", в том числе это будет касаться оценки рабочего места и инструктажа, сообщил первый зампред фракции " В законопроекте об удаленной работе появится норма о производственных травмах, полученных на "удаленке", в том числе это будет касаться оценки рабочего места и инструктажа, сообщил первый зампред фракции " Единая Россия Андрей Исаев в ходе обсуждения поправок в трудовое законодательство.

"Сегодня это не отражено в законопроекте, потому что пока еще работа над этим предложением не завершена. Отдельно надо прописать все-таки вопрос, связанный с оценкой рабочего места, инструктажем, отдельно надо прописать и некоторые другие вопросы. Ну например, мы согласны с тем, что должен быть, с одной стороны, закрытый перечень оснований по инициативе работодателя для удаленных работников. Но он может несколько отличаться от того перечня, который установлен для других работников", - сказал Исаев.

Он отметил, что это "очень сложный, болезненный вопрос", поэтому авторы законопроекта его не внесли в первоначальную редакцию законопроекта с тем, чтобы вести работу над этим вопросом.

"Потребуется серьезно договаривается. Пока мы исходим из того, что есть общие положения Трудового кодекса, которые распространяются на всех работников, в том числе и на дистанционных. И это общее положение требует, чтобы в случае получения травмы, если работник считает, что эта травма была связана с производством, должна быть создана комиссия, в состав которой может пойти представитель профсоюза, технический инспектор труда профсоюзов, и комиссия должна установить все, связанное с этим обстоятельством", - подчеркнул депутат.