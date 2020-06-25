В Липецкой области умер третий медработник с COVID-19

"Четырнадцатая смерть пациента с подтверждённым COVID-19 зарегистрирована в регионе. Скончалась 67-летняя женщина, лаборант ГУЗ "Хлевенская районная больница". У умершей была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.

Власти отмечают, что лечение пациентки осложнялось наличием у женщины "тяжелой сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы".

"На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть", - говорится в сообщении.

Всего в Липецкой области выявлено 3583 случая новой коронавирусной инфекции, из них 47 - за последние сутки. Выздоровели 2186 человек.