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В Липецкой области умер третий медработник с COVID-19
Лаборантка районной больницы стала третьим умершим медработником с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:46
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В Липецкой области умер третий медработник с COVID-19

14:46 25.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Лаборантка районной больницы стала третьим умершим медработником с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона.
По данным на утро четверга, в регионе скончались 13 пациентов с подтвержденным COVID-19, в том числе два медработника.
"Четырнадцатая смерть пациента с подтверждённым COVID-19 зарегистрирована в регионе. Скончалась 67-летняя женщина, лаборант ГУЗ "Хлевенская районная больница". У умершей была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что лечение пациентки осложнялось наличием у женщины "тяжелой сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы".
"На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть", - говорится в сообщении.
Всего в Липецкой области выявлено 3583 случая новой коронавирусной инфекции, из них 47 - за последние сутки. Выздоровели 2186 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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