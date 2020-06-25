https://ria.ru/20200625/1573466364.html
В Липецкой области умер третий медработник с COVID-19
Лаборантка районной больницы стала третьим умершим медработником с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области, сообщает администрация региона. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:46
2020-06-25T14:46
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости.
Лаборантка районной больницы стала третьим умершим медработником с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Липецкой области
, сообщает администрация региона.
По данным на утро четверга, в регионе скончались 13 пациентов с подтвержденным COVID-19
, в том числе два медработника.
"Четырнадцатая смерть пациента с подтверждённым COVID-19 зарегистрирована в регионе. Скончалась 67-летняя женщина, лаборант ГУЗ "Хлевенская районная больница". У умершей была диагностирована двусторонняя пневмония, вызванная новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что лечение пациентки осложнялось наличием у женщины "тяжелой сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы".
"На фоне прогрессирования легочно-сердечной недостаточности констатирована смерть", - говорится в сообщении.
Всего в Липецкой области выявлено 3583 случая новой коронавирусной инфекции, из них 47 - за последние сутки. Выздоровели 2186 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.