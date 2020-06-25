https://ria.ru/20200625/1573466230.html
В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 42
Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших возросло до 42, сообщил первый замминистра... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:44
2020-06-25T14:45
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
саратовская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_a8ac45c5e22f53ae0fdf6506fe018b8c.jpg
саратовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1400x0_80_0_0_a8ac45c5e22f53ae0fdf6506fe018b8c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_208:0:2939:2048_1400x0_80_0_0_4c664b216e7f352af83e755c5bd4f184.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_549:0:2597:2048_1400x0_80_0_0_48d0b7c3043bc17019b1e4e53a1e8e35.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, общество
САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец.
Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией
скончался в Саратовской области
, общее число умерших возросло до 42, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 5892 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2922 пациента. К 20 июня в области умер 41 пациент с COVID-19.
"Сорок два человека, к сожалению, скончались от новой коронавирусной инфекции. (Последним стал) мужчина 70 лет, имел тяжелое поражение легких, в течение девяти суток находился на аппарате искусственной вентиляции легких, из сопутствующих (заболеваний) достаточно длительно страдал тяжелыми заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца, генерализованным атеросклерозом, гипертонической болезнью", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что на стационарном лечении находятся 1155 пациентов с коронавирусом, в том числе у 1010 выявили пневмонию, среди них 136 находятся на кислородной поддержке и 63 на искусственной вентиляции легких, из них 35 - на инвазивной. По его словам, еще 1450 пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.