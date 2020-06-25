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В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 42
Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших возросло до 42, сообщил первый замминистра... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:45
распространение нового коронавируса
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, саратовская область, общество

В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 42

14:44 25.06.2020 (обновлено: 14:45 25.06.2020)
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, общее число умерших возросло до 42, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 5892 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2922 пациента. К 20 июня в области умер 41 пациент с COVID-19.
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"Сорок два человека, к сожалению, скончались от новой коронавирусной инфекции. (Последним стал) мужчина 70 лет, имел тяжелое поражение легких, в течение девяти суток находился на аппарате искусственной вентиляции легких, из сопутствующих (заболеваний) достаточно длительно страдал тяжелыми заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца, генерализованным атеросклерозом, гипертонической болезнью", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он отметил, что на стационарном лечении находятся 1155 пациентов с коронавирусом, в том числе у 1010 выявили пневмонию, среди них 136 находятся на кислородной поддержке и 63 на искусственной вентиляции легких, из них 35 - на инвазивной. По его словам, еще 1450 пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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