В Саратовской области число жертв коронавируса достигло 42

САРАТОВ, 25 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Еще один пожилой пациент с Еще один пожилой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области , общее число умерших возросло до 42, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 5892 случая заражения коронавирусом, выздоровели 2922 пациента. К 20 июня в области умер 41 пациент с COVID-19.

"Сорок два человека, к сожалению, скончались от новой коронавирусной инфекции. (Последним стал) мужчина 70 лет, имел тяжелое поражение легких, в течение девяти суток находился на аппарате искусственной вентиляции легких, из сопутствующих (заболеваний) достаточно длительно страдал тяжелыми заболеваниями, в том числе ишемической болезнью сердца, генерализованным атеросклерозом, гипертонической болезнью", - сказал Шувалов в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.

Он отметил, что на стационарном лечении находятся 1155 пациентов с коронавирусом, в том числе у 1010 выявили пневмонию, среди них 136 находятся на кислородной поддержке и 63 на искусственной вентиляции легких, из них 35 - на инвазивной. По его словам, еще 1450 пациентов с COVID-19 лечатся амбулаторно в условиях домашней самоизоляции.