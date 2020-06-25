ЕС следит за голосованием в России по поправкам в Конституцию

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе

БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Европейский союз внимательно следит за голосованием в России по поправкам в Конституцию и надеется, что Россия сделает все возможное, чтобы международные обязательства страны продолжали выполняться, сказал представитель Еврокомиссии на пресс-конференции в Брюсселе.

"Мы внимательно следим за этим… Интересна поправка, касающаяся превалирования Конституции России над международным правом и решениями международных судов… Надеемся, что Россия сделает все возможное, чтобы сохранить юридические рамки, которые помогут сделать так, что международные обязательства России будут выполняться", - сказал он.

Отвечая на вопрос журналистов о поправке, позволяющей действующему президенту России баллотироваться на новый срок, представитель ЕК подчеркнул, что "каждая страна сама определят длительность мандатов своих президентов. "Каждая страна имеет право определять длительность мандата своих лидеров", - указал он.