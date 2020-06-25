https://ria.ru/20200625/1573466153.html
Выяснилось, сколько россиян планируют обращаться к туроператорам
Лишь 29 процентов россиян собираются обращаться к туроператорам при планировании ближайших поездок, сообщает результаты своего исследования пресс-служба... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T16:02
2020-06-25T16:02
туризм
туризм
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Лишь 29 процентов россиян собираются обращаться к туроператорам при планировании ближайших поездок, сообщает результаты своего исследования пресс-служба Аналитического центра НАФИ.
Предыдущие опросы показали, что 44 процента респондентов за последние три года совершали турпоездки по России или за ее пределы. Из них 29 процентов организовывали свой отдых самостоятельно, а каждый десятый обращался за помощью в турагентства.
"Сейчас, планируя предстоящий отпуск, 44 процента опрошенных, вероятно, будут искать и покупать билеты сами, без помощи туроператоров, а 43 процента не исключают того, что будут самостоятельно искать и бронировать жилье. Задумываются о том, чтобы воспользоваться услугами туроператора, 29 процентов россиян", — привели в НАФИ данные исследований, проведенных во время пандемии COVID-19.
При этом почти равные доли российских туристов в ближайший отпуск планируют поехать за границу (24 процента) и по России (21 процент). 23 процента путешественников, которые раньше выезжали на отдых только за рубеж, задумываются о том, чтобы провести ближайший отпуск в России.
"Серьезной причиной, которая может заставить вообще отказаться от поездок в ближайший отпуск, для 56 процентов российских туристов является неуверенность в том, что это будет возможно "технически", то есть будут открыты границы, заработают гостиницы и другие организации туристического сервиса, — отметили в НАФИ. — Вторая по распространенности причина – необходимость экономить из-за существенного снижения доходов (так сказали 18 процентов)".