Россия разрешила Молдавии поставлять товары без пошлин и после 1 июля

"По просьбе президента Молдовы Российская Федерация согласилась продлить льготы по беспошлинным поставкам молдавских товаров. Это означает, что после 1 июля сего года молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на российский рынок без таможенных пошлин, что позволит молдавским производителям сэкономить минимум 20-25 миллионов евро в год", - написал Додон на своей странице в Facebook.