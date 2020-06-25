https://ria.ru/20200625/1573466122.html
Россия разрешила Молдавии поставлять товары без пошлин и после 1 июля
Российская Федерация разрешила молдавским экспортерам поставлять фрукты, овощи и вино без таможенных пошлин и после 1 июля этого года, заявил президент Молдавии РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:40
2020-06-25T14:40
россия
игорь додон
дмитрий медведев
владимир путин
молдавия
экономика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, игорь додон, дмитрий медведев, владимир путин, молдавия, экономика
КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Российская Федерация разрешила молдавским экспортерам поставлять фрукты, овощи и вино без таможенных пошлин и после 1 июля этого года, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Глава республики сообщил, что кратко обменялся мнениями с президентом России Владимиром Путиным о динамике двухсторонних молдавско-российских отношений, а затем продолжил более детальное обсуждение текущих вопросов со специальным представителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.
"По просьбе президента Молдовы Российская Федерация согласилась продлить льготы по беспошлинным поставкам молдавских товаров. Это означает, что после 1 июля сего года молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на российский рынок без таможенных пошлин, что позволит молдавским производителям сэкономить минимум 20-25 миллионов евро в год", - написал Додон на своей странице в Facebook.
Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии, в конце июня было решение продлить отмену пошлин до 1 января 2020 года, а после ноябрьской встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым премьер Молдавии сообщил о решении российских властей разрешить республике и в первом полугодии 2020 года ввозить товары без пошлин.