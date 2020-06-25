Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573466122.html
Россия разрешила Молдавии поставлять товары без пошлин и после 1 июля
Российская Федерация разрешила молдавским экспортерам поставлять фрукты, овощи и вино без таможенных пошлин и после 1 июля этого года, заявил президент Молдавии РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:40
россия
игорь додон
дмитрий медведев
владимир путин
молдавия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_0:115:3072:1843_1400x0_80_0_0_cd527f5c62680a8d11ca9b5c162fd38e.jpg
https://ria.ru/20200624/1573427598.html
россия
молдавия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_0:115:3072:1843_1400x0_80_0_0_cd527f5c62680a8d11ca9b5c162fd38e.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_174:0:2905:2048_1400x0_80_0_0_46d8dd5528807a15950cccc1cada6a48.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156293/63/1562936347_515:0:2563:2048_1400x0_80_0_0_03c3608d8ca7d28e7258fe67fd54c581.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, игорь додон, дмитрий медведев, владимир путин, молдавия, экономика

Россия разрешила Молдавии поставлять товары без пошлин и после 1 июля

14:40 25.06.2020
1978
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Игорь Додон
Президент Молдавии Игорь Додон
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 25 июн - РИА Новости. Российская Федерация разрешила молдавским экспортерам поставлять фрукты, овощи и вино без таможенных пошлин и после 1 июля этого года, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Глава республики сообщил, что кратко обменялся мнениями с президентом России Владимиром Путиным о динамике двухсторонних молдавско-российских отношений, а затем продолжил более детальное обсуждение текущих вопросов со специальным представителем главы российского государства по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрием Козаком.

"По просьбе президента Молдовы Российская Федерация согласилась продлить льготы по беспошлинным поставкам молдавских товаров. Это означает, что после 1 июля сего года молдавские фрукты, овощи, консервная и винодельческая продукция будут поставляться на российский рынок без таможенных пошлин, что позволит молдавским производителям сэкономить минимум 20-25 миллионов евро в год", - написал Додон на своей странице в Facebook.

Россия с 1 января 2019 года на полгода отменила пошлины на импорт ряда товаров из Молдавии, в конце июня было решение продлить отмену пошлин до 1 января 2020 года, а после ноябрьской встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым премьер Молдавии сообщил о решении российских властей разрешить республике и в первом полугодии 2020 года ввозить товары без пошлин.
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
24 июня, 17:45
Эксперт оценил внутриполитическую ситуацию в Молдавии
21101116
Обсудить 0
РоссияИгорь ДодонДмитрий МедведевВладимир ПутинМолдавияЭкономика
Рекомендуем
Актриса Кристина Асмус на открытии 41-го Московского Международного кинофестиваля (ММКФ)
Асмус раскрыла подробности развода с Харламовым
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Депутаты на заседании парламента Молдавии в Кишиневе
Эксперт оценил внутриполитическую ситуацию в Молдавии
Одиночный пикет у здания посольства США в Москве, на котором вывешен флаг ЛГБТ-сообщества
МИД пошутил про флаг ЛГБТ на здании посольства США
Ренато Усатый
Молдавский политик Усатый заявил, что его объявили в розыск в России
Сбор урожая черешни
Врач рассказала, кому нельзя есть черешню
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
Германия готовит ответ на новые санкции США по "Северному потоку — 2"
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Флаг ЛГБТ-сообщества на здании посольства США в Москве
В Кремле прокомментировали вывешенный на здании посольства США флаг ЛГБТ
Новорожденный в отделении интенсивной терапии в медицинском инкубаторе
В Воронеже в подъезде жилого дома нашли брошенную десятидневную девочку
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
Россиян предупредили о надвигающемся похолодании
Парад теплоходов в честь открытия пассажирской навигации по Москве-реке
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Руки в наручниках
Польша выдала России участника красноярских криминальных войн 90-х
Вашингтон, США
Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Раскрыта загадка темной стороны Луны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Хрупкий мужской пол. В чем проблема детей, выросших у властной матери
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
Лента новостейМолния