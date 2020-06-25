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В Испании расследуют смерти в домах престарелых во время эпидемии
За минувшую неделю испанская прокуратура возбудила еще более 20 уголовных дел в связи со смертями в домах престарелых во время эпидемии COVID-19 в Испании,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:47
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коронавирус covid-19, коронавирусы, мадрид (город), испания, в мире

В Испании расследуют смерти в домах престарелых во время эпидемии

14:47 25.06.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
МАДРИД, 25 июн - РИА Новости. За минувшую неделю испанская прокуратура возбудила еще более 20 уголовных дел в связи со смертями в домах престарелых во время эпидемии COVID-19 в Испании, сообщили в ведомстве.
Общее число подобных дел достигло 240, большая часть – в Мадриде (105) и Каталонии (43), следует из сообщения генпрокуратуры.
В большинстве случаев заявление в прокуратуру направляют родственники умерших и сотрудники центров, однако есть иски, поданные политическими партиями и ассоциациями. В качестве ответчиков выступают как руководство домов престарелых, так и руководство служб здравоохранения регионов.
Во время эпидемии в Испании самая тяжелая ситуация сложилась в домах престарелых. Минздрав так до сих пор не озвучил официальные данные о жертвах в подобных центрах. Из-за перегрузки системы здравоохранения постояльцам не проводили тесты ПЦР (на основании которых ведется статистика), их редко отправляли в больницы. Согласно данным автономных сообществ, умерли более чем 19,5 тысячи стариков (из них в Мадриде почти 6 тысяч), у которых были симптомы коронавируса.
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В четверг стало известно, что посещение родственников вновь приостановлено в 44 домах престарелых в Мадриде из-за новых зафиксированных случаев. Всего в столичном регионе 475 центров, в Испании – 5,5 тысяч.
Испания – одна из самых пострадавших в результате пандемии COVID-19 стран. По официальным данным минздрава, ее жертвами стали 28,3 тысячи человек. В стране при помощи тестов ПЦР выявлено более 247 тысяч случаев заболевания, хотя проводимое минздравом исследование на антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, то есть 5% жителей.
Режим повышенной готовности был отменен в Испании 21 июня, хотя постоянно происходят локальные вспышки заболевания. Например, на этой неделе в четырех комарках Арагона вновь были введены дополнительные санитарные ограничения. Кроме того, в четверг был подтвержден диагноз коронавируса у 80 человек, работающих и живущих в центре Красного Креста в Малаге. В этом центре находятся в основном нелегальные мигранты. Сейчас он изолирован. Только за минувшие сутки в Испании было выявлено около 200 новых случаев заболевания.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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