В Испании расследуют смерти в домах престарелых во время эпидемии

МАДРИД, 25 июн - РИА Новости. За минувшую неделю испанская прокуратура возбудила еще более 20 уголовных дел в связи со смертями в домах престарелых во время эпидемии COVID-19 в За минувшую неделю испанская прокуратура возбудила еще более 20 уголовных дел в связи со смертями в домах престарелых во время эпидемии COVID-19 в Испании , сообщили в ведомстве.

Общее число подобных дел достигло 240, большая часть – в Мадриде (105) и Каталонии (43), следует из сообщения генпрокуратуры.

В большинстве случаев заявление в прокуратуру направляют родственники умерших и сотрудники центров, однако есть иски, поданные политическими партиями и ассоциациями. В качестве ответчиков выступают как руководство домов престарелых, так и руководство служб здравоохранения регионов.

Во время эпидемии в Испании самая тяжелая ситуация сложилась в домах престарелых. Минздрав так до сих пор не озвучил официальные данные о жертвах в подобных центрах. Из-за перегрузки системы здравоохранения постояльцам не проводили тесты ПЦР (на основании которых ведется статистика), их редко отправляли в больницы. Согласно данным автономных сообществ, умерли более чем 19,5 тысячи стариков (из них в Мадриде почти 6 тысяч), у которых были симптомы коронавируса.

В четверг стало известно, что посещение родственников вновь приостановлено в 44 домах престарелых в Мадриде из-за новых зафиксированных случаев. Всего в столичном регионе 475 центров, в Испании – 5,5 тысяч.

Испания – одна из самых пострадавших в результате пандемии COVID-19 стран. По официальным данным минздрава, ее жертвами стали 28,3 тысячи человек. В стране при помощи тестов ПЦР выявлено более 247 тысяч случаев заболевания, хотя проводимое минздравом исследование на антитела свидетельствует, что болезнь перенесли 2,3 миллиона человек, то есть 5% жителей.

Режим повышенной готовности был отменен в Испании 21 июня, хотя постоянно происходят локальные вспышки заболевания. Например, на этой неделе в четырех комарках Арагона вновь были введены дополнительные санитарные ограничения. Кроме того, в четверг был подтвержден диагноз коронавируса у 80 человек, работающих и живущих в центре Красного Креста в Малаге . В этом центре находятся в основном нелегальные мигранты. Сейчас он изолирован. Только за минувшие сутки в Испании было выявлено около 200 новых случаев заболевания.