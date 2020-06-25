Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573465804.html
Польша выдала России участника красноярских криминальных войн 90-х
В Россию из Польши экстрадирован Вячеслав Исминдиров, обвиняемый в убийстве в 1997 году Анатолия Артюшкова, известного в криминальных кругах как Артюшок,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:38
андрей иванов
вилор струганов
генеральная прокуратура рф
польша
красноярский край
красноярск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_d58690d4e89f1b833f83f1b0cc1ebbd5.jpg
https://ria.ru/20200611/1572834816.html
https://ria.ru/20200514/1571422665.html
польша
красноярский край
красноярск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:161:3067:1886_1400x0_80_0_0_d58690d4e89f1b833f83f1b0cc1ebbd5.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_169:0:2898:2047_1400x0_80_0_0_b16e00b922dc6723c624326d427b83c4.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_164:0:2211:2047_1400x0_80_0_0_1a4436223f8d31d0b50a2715856bfd34.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей иванов, вилор струганов, генеральная прокуратура рф, польша, красноярский край, красноярск, происшествия

Польша выдала России участника красноярских криминальных войн 90-х

14:38 25.06.2020
2167
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В Россию из Польши экстрадирован Вячеслав Исминдиров, обвиняемый в убийстве в 1997 году Анатолия Артюшкова, известного в криминальных кругах как Артюшок, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов.
По версии следствия, в 1997 году Артюшок боролся в Красноярском крае за распределение криминальных сфер влияния с Вилором Стругановым (Паша Цветомузыка) и другими "авторитетами", в итоге не позднее середины июля 1997 года Струганов решил убить Артюшкова.
Кадр видео задержания подозреваемого в занятии высшего положения в преступной иерархии в Московской области
11 июня, 21:31
Суд арестовал подмосковного "авторитета" Васю Бандита
Исполнителями были назначены Александр Живица и Вячеслав Исминдиров. 21 июля 1997 года на автостоянке в Красноярске Исминдиров убил Артюшкова несколькими выстрелами, после чего пустился в бега.
В январе 2018 года его задержали в Польше, и в минувшем мае польские власти, оценив полученные из Генпрокуратуры России материалы, согласились выдать бывшего участника криминальных разборок.
"В условиях сложной эпидемиологической ситуации Вячеслав Исминдиров был принят на территорию Российской Федерации и помещён в карантин с соблюдением всех мер безопасности и прав обвиняемого", - отметил Иванов.
Александр Живица между тем, как писал "Коммерсант", в 2015 году был осужден в Красноярске на 12 лет колонии. Погибшими от его рук признаны крупные красноярские преступные авторитеты и бизнесмены, он сотрудничал с Цветомузыкой как наемный убийца.
Сам Цветомузыка в том же году получил девять лет колонии строгого режима. Показания против него дали его сообщники, задержанные незадолго до этого за похищение человека.
Вид на набережную Ростова-на-Дону
14 мая, 11:54
Дело о преступной иерархии возбудили против ростовского вора в законе
3813022
Обсудить 0
Андрей ИвановВилор СтругановГенеральная прокуратура РФПольшаКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Айдер Муждабаев
СК возбудил дело против Айдера Муждабаева
Владимир Санкин
Уфимец, убивший подозреваемого в педофилии, попросил о суде присяжных
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК в Смоленской области проверит сообщение об избиении школьницы
Врач в одном из больничных отделений
Пострадавший после падения параплана в Сочи турист умер в больнице
Блогер Александр Diablo R1
Популярный российский блогер погиб в 31 год
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК назвал обыски у журналистки-инвалида из Ставрополья законными
Сергей Хрущев
Сын Хрущева умер от огнестрельного ранения в голову
Ренато Усатый
Молдавский политик Усатый заявил, что его объявили в розыск в России
Михаил Саакашвили
Саакашвили заявил о превосходстве России над Украиной
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК раскрыл детали убийства студента в Волгограде
Генеральный продюсер Матч ТВ Тина Канделаки на Петербургском международном экономическом форуме. 24 мая 2018
"Дошло до драки": Канделаки рассказала, как ее домогался Саакашвили
Плакат с портретом конструктора - оружейника Михаила Калашникова
Суд подтвердил взыскание с "Калашникова" 24 миллионов рублей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК объявил журналиста Муждабаева в международный розыск
Пассажирский самолет в небе
"Пакистанские международные авиалинии" отстранят от полетов 150 пилотов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
Лента новостейМолния