Польша выдала России участника красноярских криминальных войн 90-х

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. В Россию из В Россию из Польши экстрадирован Вячеслав Исминдиров, обвиняемый в убийстве в 1997 году Анатолия Артюшкова, известного в криминальных кругах как Артюшок, сообщил журналистам в четверг официальный представитель Генпрокуратуры РФ Андрей Иванов

По версии следствия, в 1997 году Артюшок боролся в Красноярском крае за распределение криминальных сфер влияния с Вилором Стругановым (Паша Цветомузыка) и другими "авторитетами", в итоге не позднее середины июля 1997 года Струганов решил убить Артюшкова.

Исполнителями были назначены Александр Живица и Вячеслав Исминдиров. 21 июля 1997 года на автостоянке в Красноярске Исминдиров убил Артюшкова несколькими выстрелами, после чего пустился в бега.

В январе 2018 года его задержали в Польше, и в минувшем мае польские власти, оценив полученные из Генпрокуратуры России материалы, согласились выдать бывшего участника криминальных разборок.

"В условиях сложной эпидемиологической ситуации Вячеслав Исминдиров был принят на территорию Российской Федерации и помещён в карантин с соблюдением всех мер безопасности и прав обвиняемого", - отметил Иванов.

Александр Живица между тем, как писал "Коммерсант", в 2015 году был осужден в Красноярске на 12 лет колонии. Погибшими от его рук признаны крупные красноярские преступные авторитеты и бизнесмены, он сотрудничал с Цветомузыкой как наемный убийца.