Защита Кочаряна отзывает иски из конституционного суда

ЕРЕВАН, 25 июн – РИА Новости. Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна отзывает иски из конституционного суда, чтобы не создавать препятствий депутатам для обжалования в данном суде изменений в основной закон, предусматривающих лишение полномочий главы КС, заявил в четверг журналистам адвокат бывшего главы государства Арам Орбелян.
Ранее парламентская фракция оппозиционной партии "Процветающая Армения" заявила, что инициирует сбор подписей как минимум 1/5 от общего числа депутатов (27 парламентариев) для обращения в конституционный суд, чтобы оспорить поправки в основной закон, предусматривающий лишение полномочий главы КС. В партии призвали вторую оппозиционную фракцию "Светлая Армения" присоединиться к инициативе, чтобы набрать необходимое количество подписей. В среду лидер "Светлой Армении" Эдмон Марукян заявил, что политическая сила обратится в КС по поправкам после обсуждения конституционным судом дела Кочаряна, чтобы избежать политизации вопроса, первое заседание КС по этому делу назначено на 7 июля.
"Мы отзываем два наших заявления, которые подали в конституционный суд почти год назад. Сегодня утром мы обсудили с Кочаряном этот вопрос, и он заявил, что если из-за его дела могут возникнуть препятствия на пути развития парламентаризма, то иски нужно отзывать", - отметил адвокат, добавив, что одна из фракций, "по непонятной причине увязала вопрос обращения в КС с делом бывшего президента".
Орбелян выразил уверенность, что уголовное дело против Кочаряна будет прекращено судом первой инстанции в Ереване с учетом мнений Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии Совета Европы.
Ранее Конституционный суд запросил консультативное мнение Европейского суда по правам человека и Венецианской комиссии Совета Европы по вопросу соответствия основному закону страны статьи уголовного кодекса "свержение конституционного строя", по которой обвиняется Кочарян. Венецианская комиссия в своем консультативном мнении по делу Кочаряна рекомендовала руководствоваться принципом, предусматривающим толкование сомнительных моментов в пользу подсудимого. ЕСПЧ напомнил о запрете на ретроспективное применение уголовного права в ущерб обвиняемому.
19 июня, 23:21Судья, освободивший Кочаряна, пожаловался на угрозы
Восемнадцатого июня апелляционный суд Армении принял решение освободить Кочаряна под залог в 2 миллиарда драмов (около 4,15 миллиона долларов). Таким образом он удовлетворил жалобу адвокатов Кочаряна на решение суда первой инстанции города Еревана, отказавшегося его освобождать. В пятницу Кочарян вернулся домой из больницы после выплаты залога.
Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. По делу также проходят бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, экс-глава минобороны Сейран Оганян и экс-руководитель администрации президента Армен Геворгян.