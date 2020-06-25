Защита Кочаряна отзывает иски из конституционного суда

"Мы отзываем два наших заявления, которые подали в конституционный суд почти год назад. Сегодня утром мы обсудили с Кочаряном этот вопрос, и он заявил, что если из-за его дела могут возникнуть препятствия на пути развития парламентаризма, то иски нужно отзывать", - отметил адвокат, добавив, что одна из фракций, "по непонятной причине увязала вопрос обращения в КС с делом бывшего президента".