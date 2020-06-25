Рябков оценил книгу Болтона

Во вторник книга вышла в свет. В ней Болтон описывает свою работу в Белом доме в 2018-19 годах. Болтон, в частности, достаточно откровенно рассказывает о переговорах на высшем уровне, в том числе с российской стороной, в которых он принимал участие, а также приводит данные некоторых закрытых совещаний в Белом доме, свидетелем которых он являлся, будучи советником Трампа.

"Теперь мы все время ходим как по минному полю. Мы не знаем, какую запись беседы, какой источник в какой службе через день опубликует. А между прочим речь в том числе и в мемуарах Болтона во многих их сегментах идет о сюжетах, которые при нормальной обычной жизни, не в условиях нынешнего такого хаоса и общего помутнения, а в нормальной жизни потребовались бы десятки лет для принятия решения о рассекречивании. Но вот такова реальность. Это ставит дипломатию совершенно перед новыми задачами", - заявил дипломат.