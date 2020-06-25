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ВОЗ объявила о завершении вспышки Эболы на северо-востоке ДРК
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об окончании вспышки Эболы на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), начавшейся почти два... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:37
вирус эбола
здоровье - общество
воз
демократическая республика конго
в мире
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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вирус эбола, здоровье - общество, воз, демократическая республика конго, в мире

ВОЗ объявила о завершении вспышки Эболы на северо-востоке ДРК

14:37 25.06.2020
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© Фото : Victor Laken, IFRCМедики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
Медики транспортируют тело жертвы лихорадки Эбола
© Фото : Victor Laken, IFRC
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила об окончании вспышки Эболы на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК), начавшейся почти два года назад.
"Министр здравоохранения ДРК Этени Лонгондо официально объявил об окончании вспышки Эболы на северо-востоке ДРК! Поздравляем правительство и министерство здравоохранения ДРК, а также граждан ДРК с этой победой над одной из самых продолжительных и смертельных вспышек Эболы в истории", - говорится в заявлении регионального представительства ВОЗ в Twitter.
ВОЗ 1 августа 2018 года объявила о новой вспышке заболевания лихорадкой Эбола в ДРК, начавшейся в восточной провинции Северное Киву и северно-восточной провинции Итури. В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в ДР Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба. По данным ВОЗ, за почти двухлетний срок заразились 3470 человек, скончались 2287 заболевших.
Первого июня 2020 года в городе Мбандака Экваториальной провинции на северо-западе ДРК была зафиксирована новая вспышка болезни.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.
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Вирус ЭболаЗдоровье - ОбществоВОЗДемократическая Республика КонгоВ мире
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