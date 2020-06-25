ВОЗ объявила о завершении вспышки Эболы на северо-востоке ДРК

"Министр здравоохранения ДРК Этени Лонгондо официально объявил об окончании вспышки Эболы на северо-востоке ДРК! Поздравляем правительство и министерство здравоохранения ДРК, а также граждан ДРК с этой победой над одной из самых продолжительных и смертельных вспышек Эболы в истории", - говорится в заявлении регионального представительства ВОЗ в Twitter.
ВОЗ 1 августа 2018 года объявила о новой вспышке заболевания лихорадкой Эбола в ДРК, начавшейся в восточной провинции Северное Киву и северно-восточной провинции Итури. В июле 2019 года ВОЗ квалифицировала вспышку вируса Эболы в ДР Конго как чрезвычайную ситуацию международного масштаба. По данным ВОЗ, за почти двухлетний срок заразились 3470 человек, скончались 2287 заболевших.
Первого июня 2020 года в городе Мбандака Экваториальной провинции на северо-западе ДРК была зафиксирована новая вспышка болезни.
Болезнь, вызванная вирусом Эбола, — острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию.