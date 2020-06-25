ВОЗ объявила о завершении вспышки Эболы на северо-востоке ДРК

"Министр здравоохранения ДРК Этени Лонгондо официально объявил об окончании вспышки Эболы на северо-востоке ДРК! Поздравляем правительство и министерство здравоохранения ДРК, а также граждан ДРК с этой победой над одной из самых продолжительных и смертельных вспышек Эболы в истории", - говорится в заявлении регионального представительства ВОЗ в Twitter.