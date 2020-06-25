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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573465641.html
Работа по голосованию не должна вызывать сомнений, считает Путин
Работа по наблюдению за голосованием по поправкам в конституцию должна быть организована на высшем уровне, чтобы не было сомнений в результатах, заявил... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:01
голосование по поправкам в конституцию
владимир путин
политика
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РИА Новости
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
владимир путин, политика

Работа по голосованию не должна вызывать сомнений, считает Путин

14:35 25.06.2020 (обновлено: 15:01 25.06.2020)
237
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Работа по наблюдению за голосованием по поправкам в конституцию должна быть организована на высшем уровне, чтобы не было сомнений в результатах, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Работа должна быть организована, конечно, на высшем уровне, чтобы результаты вызывали доверие. Это абсолютно принципиальная вещь", - заявил Путин в четверг на встрече с членами Общественной палаты РФ нового состава.
Президент России Владимир Путин
Вчера, 14:18Голосование по поправкам в Конституцию
Путин: принципиально важно, чтобы люди сами высказали мнение по поправкам
Он поблагодарил представителей палаты за организацию этой работы по подготовке общественных наблюдателей и наблюдению за ходом голосования. Президент отметил, что это очень большая и очень важная работа.
Он напомнил, что действующий закон не требовал проведения всероссийского голосования для принятия поправок. "Но я посчитал это чрезвычайно важным, чтобы люди высказали свое мнение по поводу основного закона и тех изменений, которые предлагается внести в него", - уточнил Путин.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 14:16Голосование по поправкам в Конституцию
Путин заявил о недопустимости накрутки явки на голосовании по поправкам
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Голосование по поправкам в КонституциюВладимир ПутинПолитика
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