Работа по голосованию не должна вызывать сомнений, считает Путин

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Работа по наблюдению за голосованием по поправкам в конституцию должна быть организована на высшем уровне, чтобы не было сомнений в результатах, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Работа должна быть организована, конечно, на высшем уровне, чтобы результаты вызывали доверие. Это абсолютно принципиальная вещь", - заявил Путин в четверг на встрече с членами Общественной палаты РФ нового состава.

Он поблагодарил представителей палаты за организацию этой работы по подготовке общественных наблюдателей и наблюдению за ходом голосования. Президент отметил, что это очень большая и очень важная работа.