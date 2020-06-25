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В Варшаве два человека погибли при падении автобуса с виадука
Городской автобус упал с виадука в Варшаве, сообщает городская администрация. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T17:38
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РИА Новости
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353
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60
польша, варшава, в мире

В Варшаве два человека погибли при падении автобуса с виадука

14:34 25.06.2020 (обновлено: 17:38 25.06.2020)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМесто падения автобуса с эстакады в Варшаве
Место падения автобуса с эстакады в Варшаве
© AP Photo / Czarek Sokolowski
ВАРШАВА, 25 июн – РИА Новости. Городской автобус упал с виадука в Варшаве, сообщает городская администрация.
"На Вислостраде в районе моста Грота Ровецкого произошло очень серьезное происшествие. С виадука упал городской автобус", - говорится в сообщении.
В комендатуре Государственной пожарной службы РИА Новости сообщили, что в настоящее время известно о двух погибших и 27 раненых. "Констатирована смерть двух человек, 27 ранены, состояние шести из них оценивается как тяжелое", - заявили в комендатуре.
На месте работает 21 расчет спасателей, прибыл вертолет медицинской службы.
О причинах аварии пока не сообщается.
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