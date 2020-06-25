В Варшаве два человека погибли при падении автобуса с виадука

"На Вислостраде в районе моста Грота Ровецкого произошло очень серьезное происшествие. С виадука упал городской автобус", - говорится в сообщении.

В комендатуре Государственной пожарной службы РИА Новости сообщили, что в настоящее время известно о двух погибших и 27 раненых. "Констатирована смерть двух человек, 27 ранены, состояние шести из них оценивается как тяжелое", - заявили в комендатуре.