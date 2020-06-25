НЬЮ-ДЕЛИ, 25 июн - РИА Новости. "Пакистанские международные авиалинии" отстранят от полетов 150 пилотов в связи с сомнениями в подлинности их лётной лицензии, заявил представитель авиакомпании Абдулла Хафиз изданию Dawn.
Он отметил, что специальная комиссия проверяет лицензии летчиков на соответствие международным и внутренним стандартам полетов.
"Около 150 пилотов находятся на земле. Те, кто будет признан виновным, будут уволены со службы после соблюдения надлежащей процедуры", - сказал Хафиз.
Сообщение о проверке лицензий было сделано на следующий день после того, как министр авиации Пакистана Гулам Сарвар Хан заявил в Национальном Собрании, что многие пилоты имеют сомнительные лицензии. Хан сделал это заявление во время представления парламенту предварительного отчета о произошедшей 22 мая в Карачи авиакатастрофе.
Самолет "Пакистанских международных авиалиний" Airbus А320, в котором находились 99 человек, рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. В результате катастрофы погибли 97 находившихся на борту человек, два пассажира выжили. При крушении самолета также пострадали люди, жившие в домах, на которые он упал, от полученных травм в больнице скончалась одна девочка.
В предварительном докладе в качестве причины трагедии был назван человеческий фактор. Отмечалось, что пилоты и диспетчеры не следовали установленным процедурам. В частности во время первой попытки посадки пилоты по непонятной причине убрали ранее выпущенные шасси, а диспетчер не сообщил пилотам, что двигатели самолета загорелись при касании самолетом земли во время первой попытки посадки. Также пилоты не обратили внимания на предупреждение диспетчера о том, что самолет находится слишком высоко во время второй попытки посадки.
18 сентября 2019, 18:31Пакистан не пропустил самолет Индии через свое воздушное пространство