"Пакистанские международные авиалинии" отстранят от полетов 150 пилотов

"Около 150 пилотов находятся на земле. Те, кто будет признан виновным, будут уволены со службы после соблюдения надлежащей процедуры", - сказал Хафиз.

В предварительном докладе в качестве причины трагедии был назван человеческий фактор. Отмечалось, что пилоты и диспетчеры не следовали установленным процедурам. В частности во время первой попытки посадки пилоты по непонятной причине убрали ранее выпущенные шасси, а диспетчер не сообщил пилотам, что двигатели самолета загорелись при касании самолетом земли во время первой попытки посадки. Также пилоты не обратили внимания на предупреждение диспетчера о том, что самолет находится слишком высоко во время второй попытки посадки.