Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве до конца лета

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец призвал не ждать в июле и августе тридцатиградусной жары.
По его словам, с середины июня погода вернется к своим климатическим значениям и установится на этой отметке до конца лета.
"Июль, август по долгосрочным прогнозам тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или осадкам. Температурный режим в Москве будет держаться в рамках климатической нормы до самого конца лета: до десяти-пятнадцати градусов ночью и двадцати-двадцати пяти днем", — рассказал метеоролог в интервью телеканалу "Москва 24".
Тишковец также не исключил появления "температурных ям" во второй половине лета. Более точные данные может дать лишь краткосрочный прогноз, подчеркнул синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что это лето будет теплым, но неоднородным по температуре воздуха.