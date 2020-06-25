Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве до конца лета

"Июль, август по долгосрочным прогнозам тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или осадкам. Температурный режим в Москве будет держаться в рамках климатической нормы до самого конца лета: до десяти-пятнадцати градусов ночью и двадцати-двадцати пяти днем", — рассказал метеоролог в интервью телеканалу "Москва 24".