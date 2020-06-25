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Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве до конца лета
Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец призвал не ждать в июле и августе тридцатиградусной жары. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:42
евгений тишковец
роман вильфанд
центр "фобос"
гидрометцентр
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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евгений тишковец, роман вильфанд, центр "фобос", гидрометцентр, общество

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве до конца лета

14:33 25.06.2020 (обновлено: 14:42 25.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкДети играют возле фонтана в жаркий день на Манежной площади в Москве
Дети играют возле фонтана в жаркий день на Манежной площади в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец призвал не ждать в июле и августе тридцатиградусной жары.
По его словам, с середины июня погода вернется к своим климатическим значениям и установится на этой отметке до конца лета.

"Июль, август по долгосрочным прогнозам тревог не вызывают: достаточно хороший, позитивный прогноз, без явных экстремальных параметров по холоду или осадкам. Температурный режим в Москве будет держаться в рамках климатической нормы до самого конца лета: до десяти-пятнадцати градусов ночью и двадцати-двадцати пяти днем", — рассказал метеоролог в интервью телеканалу "Москва 24".

Тишковец также не исключил появления "температурных ям" во второй половине лета. Более точные данные может дать лишь краткосрочный прогноз, подчеркнул синоптик.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что это лето будет теплым, но неоднородным по температуре воздуха.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд
22 июня, 05:51
Россиянам не стоит опасаться заморозков в июле, сообщил Вильфанд
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Евгений ТишковецРоман ВильфандЦентр "Фобос"ГидрометцентрОбщество
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