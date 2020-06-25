Премьер Украины заявил об ухудшении ситуации с COVID-19

КИЕВ, 25 июн - РИА Новости. Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Ситуация с заболеваемостью коронавирусом на Украине значительно ухудшается, власти в отдельных регионах разворачивают дополнительные больницы, заявил в четверг премьер-министр Денис Шмыгаль

Ранее Шмыгаль заявил, что новая волна заболеваемости коронавирусом началась на Украине, в двух областях из 24 больницы заполнены более чем на 50%.

"У нас очередной антирекорд – почти тысяча больных коронавирусом подтверждены за сутки. Продолжается от недели к неделе рост заболеваемости. У нас волна коронавируса. Загруженность больниц значительно увеличилась. Есть области, в которых загруженность превышает 50%. К сожалению, это чрезвычайно негативный сигнал. Это означает, что мы вошли в серьезную волну заболеваемости коронавирусом. В отдельных регионах приходится разворачивать больницы второй волны. Мы можем констатировать, что ситуация значительно ухудшается", - заявил Шмыгаль в ходе заседания правительства.

По его словам, такая ситуация получилась из-за несоблюдения карантинных мер гражданами. Шмыгаль призвал украинцев соблюдать карантин, чтобы не пришлось вновь ужесточать ограничения и из-за этого не страдала экономика.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня в том числе возобновилось внутреннее авиасообщение, разрешается полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов, а с 15 июня возобновилось международное авиасообщение.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 9,1 миллиона случаев заражения, свыше 473 тысяч человек скончались.