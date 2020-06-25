Первые вступительные туры Школы-студии МХАТ пройдут дистанционно

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Первый и второй вступительные творческие туры в Первый и второй вступительные творческие туры в Школе-студии МХАТ в этом году будут проходить дистанционно, возможно, эта практика будет использоваться и в дальнейшем для абитуриентов из регионов, сообщил РИА Новости ректор Игорь Золотовицкий.

"В этом году в связи с пандемией мы полностью перешли на дистанционное обучение, в том числе и по творческим дисциплинам. И надо сказать, в этом деле мы неплохо преуспели. Наши студенты научились создавать такие клипы, которые можно посылать на фестивали", - сказал ректор.

Он отметил, что этот опыт оказался полезным и, возможно, частично будет использован и в дальнейшем.

"Что касается вступительных экзаменов, то первый и второй творческие туры будут проходить дистанционно. Первый давно идет, и уже начинается второй. Как обычно у нас самое большое количество желающих поступить – это москвичи, но 30% ребят из провинции. И для них, особенно для дальних регионов, которым сложно приехать на первый тур, это просто выход из положения. Возможно, частично для ребят из отдаленных регионов, мы используем этот опыт и в дальнейшем", - отметил Золотовицкий.

Он сообщил, что на первый тур абитуриенты присылают свои видеопортфолио, а на второй – видео с записью всей полагающейся при поступлении программы: современная и классическая проза, стихотворение, басня, песня.