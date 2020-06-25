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Первые вступительные туры Школы-студии МХАТ пройдут дистанционно
Первый и второй вступительные творческие туры в Школе-студии МХАТ в этом году будут проходить дистанционно, возможно, эта практика будет использоваться и в... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:39
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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навигатор абитуриента, школа-студия мхат, общество

Первые вступительные туры Школы-студии МХАТ пройдут дистанционно

14:31 25.06.2020 (обновлено: 14:39 25.06.2020)
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© Фото : Unsplash / Rob LaughterЗанавес
Занавес
© Фото : Unsplash / Rob Laughter
Занавес. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Первый и второй вступительные творческие туры в Школе-студии МХАТ в этом году будут проходить дистанционно, возможно, эта практика будет использоваться и в дальнейшем для абитуриентов из регионов, сообщил РИА Новости ректор Игорь Золотовицкий.
"В этом году в связи с пандемией мы полностью перешли на дистанционное обучение, в том числе и по творческим дисциплинам. И надо сказать, в этом деле мы неплохо преуспели. Наши студенты научились создавать такие клипы, которые можно посылать на фестивали", - сказал ректор.
Он отметил, что этот опыт оказался полезным и, возможно, частично будет использован и в дальнейшем.
"Что касается вступительных экзаменов, то первый и второй творческие туры будут проходить дистанционно. Первый давно идет, и уже начинается второй. Как обычно у нас самое большое количество желающих поступить – это москвичи, но 30% ребят из провинции. И для них, особенно для дальних регионов, которым сложно приехать на первый тур, это просто выход из положения. Возможно, частично для ребят из отдаленных регионов, мы используем этот опыт и в дальнейшем", - отметил Золотовицкий.
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3 июня, 15:33Культура
Вступительные испытания в творческих вузах частично пройдут в очной форме
Он сообщил, что на первый тур абитуриенты присылают свои видеопортфолио, а на второй – видео с записью всей полагающейся при поступлении программы: современная и классическая проза, стихотворение, басня, песня.
"Третий финальный тур, собеседование и уже конкурс, который начнется в августе, будет проходить, конечно, очно. Вообще, что и говорить – прием в вузы по творческим специальностям требует присутствия абитуриента. Будем надеяться, что коронавирус, наконец, уйдет, и мы вернемся к нашей обычной жизни. Пока все хорошо, но меня волнует, как пройдет начало занятий, а это уже должно состояться 1 сентября", – подчеркнул ректор.
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