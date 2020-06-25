ОСК заключила новый контракт на док для авианосца "Адмирал Кузнецов"

ОСК расторгла 21 мая подобный контракт с компанией "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" ("И.И.С.") из-за того, что та, по мнению заказчика, не исполняла свои обязательства.

"Заключен новый контракт на строительство сухого дока, в том числе для ремонта и модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов", с компанией "Оргэнергострой". Условия те же - начало докования "Кузнецова" - лето 2021 года с тем, чтобы успеть в сроки передать его заказчику [ВМФ РФ] в 2022 году", - сказал Рахманов.

Кроме того, отметил он, предыдущий подрядчик должен отчитаться за выделенный аванс в 2,6 миллиарда рублей "в полном объеме".

В декабре прошлого года на "Адмирале Кузнецове" загорелся первый энергоблок после того, как искра от сварочных работ попала в трюм с разлитым топливом. Огонь тушили без малого сутки, погибли два человека, более десяти пострадали. Ущерб оценили в 500 миллионов рублей.