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ОСК заключила новый контракт на док для авианосца "Адмирал Кузнецов"
"Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) заключила новый контракт на строительство сухого дока для ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" с компанией... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:31
тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов"
алексей рахманов
объединенная судостроительная корпорация
безопасность
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РИА Новости
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353
60
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тяжелый авианесущий крейсер "адмирал флота советского союза кузнецов", алексей рахманов, объединенная судостроительная корпорация, безопасность

ОСК заключила новый контракт на док для авианосца "Адмирал Кузнецов"

14:31 25.06.2020
847
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании / Перейти в фотобанкРоссийский тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов"
Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов
© РИА Новости / Министерство обороны Великобритании
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Российский тяжёлый авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов". Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) заключила новый контракт на строительство сухого дока для ремонта авианосца "Адмирал Кузнецов" с компанией "Оргэнергострой", сообщил РИА Новости в четверг глава корпорации Алексей Рахманов.
ОСК расторгла 21 мая подобный контракт с компанией "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство" ("И.И.С.") из-за того, что та, по мнению заказчика, не исполняла свои обязательства.
"Заключен новый контракт на строительство сухого дока, в том числе для ремонта и модернизации авианосца "Адмирал Кузнецов", с компанией "Оргэнергострой". Условия те же - начало докования "Кузнецова" - лето 2021 года с тем, чтобы успеть в сроки передать его заказчику [ВМФ РФ] в 2022 году", - сказал Рахманов.
Кроме того, отметил он, предыдущий подрядчик должен отчитаться за выделенный аванс в 2,6 миллиарда рублей "в полном объеме".
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В декабре прошлого года на "Адмирале Кузнецове" загорелся первый энергоблок после того, как искра от сварочных работ попала в трюм с разлитым топливом. Огонь тушили без малого сутки, погибли два человека, более десяти пострадали. Ущерб оценили в 500 миллионов рублей.
Глава ОСК в этой связи заявлял РИА Новости, что пожар не повлияет на срок сдачи корабля флоту в 2022 году после ремонта и модернизации. Сейчас корабль находится на ремонте в Мурманске.
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Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"Алексей РахмановОбъединенная судостроительная корпорацияБезопасность
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