В "Минскводоканале" прокомментировали ситуацию с питьевой водой

МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Директор предприятия "Минскводоканал" Олег Аврутин заявил, что не было аварий, которые могли бы вызвать проблемы с водой в двух районах на западе Директор предприятия "Минскводоканал" Олег Аврутин заявил, что не было аварий, которые могли бы вызвать проблемы с водой в двух районах на западе Минска

В среду жители двух западных районов Минска стали в соцсетях сообщать о проблемах с водой из-под крана, они жаловались, что она пахнет "йодом", "хлоркой" и "нечистотами", и отмечали, что ее невозможно использовать для бытовых нужд. Некоторые жаловались на раздражение и зуд на коже после воды. Для обеспечения качественной водой этих районов, где проживает до 800 тысяч человек, в среду вечером был организован подвоз воды в цистернах в 25 точках. Помимо этого в водоснабжении качественной водой этих районов помогали волонтеры. В четверг "Минскводоканал" заявил, что воду нельзя пить, но можно использовать для хозяйственно-бытовых нужд. Предприятие также заявило, что качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях нормализовано и рекомендовало минчанам пострадавших районов сливать воду в квартирах для вытеснения ее из системы качественной водой. Городские власти обещают, что минчане не будут платить за некачественную воду.

"Никаких аварий, которые могли бы очевидно вызвать эту ситуацию, пока мы не зафиксировали. Привлечен широкий круг специалистов, в том числе и сторонних, к расследованию, чтобы выявить причины", - сказал Аврутин во время онлайн-брифинга в агентстве Белта.

По его словам, первые сообщения о некачественной воде стали поступать утром в среду, но сначала они были "из разных точек и не носили системный характер". Всего же, как было озвучено на брифинге, ситуация с некачественной водой затронула 1,4 тысячи домов во Фрунзенском районе и примерно 860 - в Московском, в которых проживают 460 тысяч человек и 310 тысяч человек соответственно. Глава предприятия также подтвердил информацию о единичных случаях плохого качества воды в смежных районах, непосредственно примыкающих к Фрунзенскому и Московскому районам, там тоже работают специалисты водоканала.

Вместе с тем, по словам Аврутина, благодаря действиям специалистов предприятия, имеется положительная динамика. "Более 100 домов уже имеют нормальную воду, мы рассчитываем на скорое разрешение ситуации", - сказал он.