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В "Минскводоканале" прокомментировали ситуацию с питьевой водой
Директор предприятия "Минскводоканал" Олег Аврутин заявил, что не было аварий, которые могли бы вызвать проблемы с водой в двух районах на западе Минска. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:30
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353
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минск, в мире

В "Минскводоканале" прокомментировали ситуацию с питьевой водой

14:30 25.06.2020
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© РИА Новости / Руслан КривобокДворец спорта в Минске
Дворец спорта в Минске
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Дворец спорта в Минске. Архивное фото
МИНСК, 25 июн – РИА Новости. Директор предприятия "Минскводоканал" Олег Аврутин заявил, что не было аварий, которые могли бы вызвать проблемы с водой в двух районах на западе Минска.
В среду жители двух западных районов Минска стали в соцсетях сообщать о проблемах с водой из-под крана, они жаловались, что она пахнет "йодом", "хлоркой" и "нечистотами", и отмечали, что ее невозможно использовать для бытовых нужд. Некоторые жаловались на раздражение и зуд на коже после воды. Для обеспечения качественной водой этих районов, где проживает до 800 тысяч человек, в среду вечером был организован подвоз воды в цистернах в 25 точках. Помимо этого в водоснабжении качественной водой этих районов помогали волонтеры. В четверг "Минскводоканал" заявил, что воду нельзя пить, но можно использовать для хозяйственно-бытовых нужд. Предприятие также заявило, что качество воды в магистральных сетях и в районных насосных станциях нормализовано и рекомендовало минчанам пострадавших районов сливать воду в квартирах для вытеснения ее из системы качественной водой. Городские власти обещают, что минчане не будут платить за некачественную воду.
Водопроводный кран
Вчера, 11:01
В двух районах Минска сохраняются проблемы с качеством воды
"Никаких аварий, которые могли бы очевидно вызвать эту ситуацию, пока мы не зафиксировали. Привлечен широкий круг специалистов, в том числе и сторонних, к расследованию, чтобы выявить причины", - сказал Аврутин во время онлайн-брифинга в агентстве Белта.
По его словам, первые сообщения о некачественной воде стали поступать утром в среду, но сначала они были "из разных точек и не носили системный характер". Всего же, как было озвучено на брифинге, ситуация с некачественной водой затронула 1,4 тысячи домов во Фрунзенском районе и примерно 860 - в Московском, в которых проживают 460 тысяч человек и 310 тысяч человек соответственно. Глава предприятия также подтвердил информацию о единичных случаях плохого качества воды в смежных районах, непосредственно примыкающих к Фрунзенскому и Московскому районам, там тоже работают специалисты водоканала.
Вместе с тем, по словам Аврутина, благодаря действиям специалистов предприятия, имеется положительная динамика. "Более 100 домов уже имеют нормальную воду, мы рассчитываем на скорое разрешение ситуации", - сказал он.
Как заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович, "в Минске создана рабочая группа по объективному и всестороннему расследованию того, что произошло…, чтобы сделать соответствующие выводы и впредь не допустить подобного".
Минск
Вчера, 12:53
Генпрокуратура Белоруссии проверит жалобы минчан на качество воды
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