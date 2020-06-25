Памфилова оценила санитарные меры на участках для голосования

"Мы изучали опыт стран, которые проводили избирательные кампании на пике пандемии, некоторые на спаде, попытались опыт у них перенять, как это они все делали. Я хочу сказать, что мы там не очень много что почерпнули, основное оказалось, это опыт наших служб. <…> Мы предложили меры, аналогов которым нет. Они беспрецедентные и полные, даже с лихвой. Лучше перестраховаться в данной ситуации".

Элла Памфилова