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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Памфилова оценила санитарные меры на участках для голосования
В России предприняли беспрецедентные санитарные меры на голосовании по поправкам к Конституции, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:17
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, николай булаев, элла памфилова, конституция рф, цик рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Памфилова оценила санитарные меры на участках для голосования

14:32 25.06.2020 (обновлено: 15:17 25.06.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В России предприняли беспрецедентные санитарные меры на голосовании по поправкам к Конституции, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она отметила, что эти решения разработали в самой комиссии совместно с Роспотребнадзором.
"Мы изучали опыт стран, которые проводили избирательные кампании на пике пандемии, некоторые на спаде, попытались опыт у них перенять, как это они все делали. Я хочу сказать, что мы там не очень много что почерпнули, основное оказалось, это опыт наших служб. <…> Мы предложили меры, аналогов которым нет. Они беспрецедентные и полные, даже с лихвой. Лучше перестраховаться в данной ситуации".
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова во время представления нового главы Московской городской избирательной комиссии Юрия Ермолова в ЦИК России
Элла Памфилова
Как уточнил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, все маски, защитные экраны и дезинфицирующие средства, которыми обеспечили избирательные комиссии, сертифицированы.
Мужчине измеряют температуру, перед тем как он проголосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
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"Те рекомендации, которые дал Роспотребнадзор, — это не разовое решение. Они комплексно решают многие проблемы при организации голосования и в будущем", — добавил он.
Так, при входе на участок гражданам должны измерить температуру бесконтактным термометром. Там также установлен пункт для дезинфекции рук. Участникам выдают индивидуальный санитарный набор из маски, перчаток и ручки.
Членов избиркомов обеспечат одноразовыми масками, перчатками, экранами для лица, антисептиками для обработки рук и поверхностей.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции первоначально назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса. Граждане могут отдать свой голос с 25 июня по 1 июля.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Голосование по поправкам в КонституциюКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыНиколай БулаевЭлла ПамфиловаКонституция РФЦИК РФФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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