Памфилова оценила санитарные меры на участках для голосования

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. В России предприняли беспрецедентные санитарные меры на голосовании по поправкам к Конституции, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
Она отметила, что эти решения разработали в самой комиссии совместно с Роспотребнадзором.
"Мы изучали опыт стран, которые проводили избирательные кампании на пике пандемии, некоторые на спаде, попытались опыт у них перенять, как это они все делали. Я хочу сказать, что мы там не очень много что почерпнули, основное оказалось, это опыт наших служб. <…> Мы предложили меры, аналогов которым нет. Они беспрецедентные и полные, даже с лихвой. Лучше перестраховаться в данной ситуации".
Как уточнил зампредседателя ЦИК Николай Булаев, все маски, защитные экраны и дезинфицирующие средства, которыми обеспечили избирательные комиссии, сертифицированы.
"Те рекомендации, которые дал Роспотребнадзор, — это не разовое решение. Они комплексно решают многие проблемы при организации голосования и в будущем", — добавил он.
Так, при входе на участок гражданам должны измерить температуру бесконтактным термометром. Там также установлен пункт для дезинфекции рук. Участникам выдают индивидуальный санитарный набор из маски, перчаток и ручки.
Членов избиркомов обеспечат одноразовыми масками, перчатками, экранами для лица, антисептиками для обработки рук и поверхностей.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции первоначально назначили на 22 апреля, но затем перенесли из-за пандемии коронавируса. Граждане могут отдать свой голос с 25 июня по 1 июля.
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