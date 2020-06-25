Путин: нужно создать механизм распределения средств от увеличенного НДФЛ

На встрече с членами Общественной палаты нового состава Путин напомнил, что в обращении к гражданам России 23 июня предложил увеличить ставку налога на доходы физических лиц до 15% на заработные платы, превышающие 5 миллионов рублей в год, и направить полученные ресурсы дополнительно целевым образом на лечение детей, страдающих редкими тяжелыми заболеваниями.