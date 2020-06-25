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Путин: нужно создать механизм распределения средств от увеличенного НДФЛ
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сформировать прозрачный механизм распределения ресурсов, полученных от увеличенного НДФЛ. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:42
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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налоги, ндфл, россия, владимир путин, экономика

Путин: нужно создать механизм распределения средств от увеличенного НДФЛ

14:30 25.06.2020 (обновлено: 14:42 25.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости сформировать прозрачный механизм распределения ресурсов, полученных от увеличенного НДФЛ.
На встрече с членами Общественной палаты нового состава Путин напомнил, что в обращении к гражданам России 23 июня предложил увеличить ставку налога на доходы физических лиц до 15% на заработные платы, превышающие 5 миллионов рублей в год, и направить полученные ресурсы дополнительно целевым образом на лечение детей, страдающих редкими тяжелыми заболеваниями.
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"Повторю: потребуется создать абсолютно прозрачный, понятный гражданам механизм распределения таких средств с участием людей, обладающих безупречной репутацией в обществе. Предлагаю Общественной палате также внести здесь свои предложения. Нужно сформировать механизм распределения ресурсов", - сказал он.
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НалогиНДФЛРоссияВладимир ПутинЭкономика
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