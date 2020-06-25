Ремонт региональных дорог завершили в Павловском Посаде

"В рамках текущего ремонтного сезона в Павловском Посаде запланировано обновить покрытие на 14 муниципальных и региональных дорогах длиной более 10 километров. В настоящее время региональный ремонт в округе завершён - покрытие заменили на четырех дорогах, также отремонтировали три муниципальные дороги за счёт средств из бюджета Московской области",-приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.

По его словам, всего в этом году в Подмосковье отремонтируют более 1,7 тысячи участков автодорог протяженностью свыше двух тысяч километров. На сегодняшний день работы завершены более чем на 760 участках. Завершить ремонтный сезон запланировано осенью.