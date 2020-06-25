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Ремонт региональных дорог завершили в Павловском Посаде
Дорожные службы Московской области завершили ремонт четырех региональных дорог в городском округе Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:29
новости подмосковья
алексей гержик
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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алексей гержик, московская область (подмосковье)

Ремонт региональных дорог завершили в Павловском Посаде

14:29 25.06.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевРемонт дороги
Ремонт дороги
© РИА Новости / Илья Питалев
Ремонт дороги
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Дорожные службы Московской области завершили ремонт четырех региональных дорог в городском округе Павловский Посад, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
"В рамках текущего ремонтного сезона в Павловском Посаде запланировано обновить покрытие на 14 муниципальных и региональных дорогах длиной более 10 километров. В настоящее время региональный ремонт в округе завершён - покрытие заменили на четырех дорогах, также отремонтировали три муниципальные дороги за счёт средств из бюджета Московской области",-приводятся слова главы ведомства Алексея Гержика.
По его словам, всего в этом году в Подмосковье отремонтируют более 1,7 тысячи участков автодорог протяженностью свыше двух тысяч километров. На сегодняшний день работы завершены более чем на 760 участках. Завершить ремонтный сезон запланировано осенью.
Город Красногорск
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Новости ПодмосковьяАлексей ГержикМосковская область (Подмосковье)
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