https://ria.ru/20200625/1573464991.html
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 20%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к конституции спустя почти 4 часа после начала составляет 20%, проголосовали более 166 тысяч человек, следует РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:28
2020-06-25T14:28
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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москва
нижегородская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать за поправки к Конституции в интернете, для этого подойдет любой гаджет. Чтобы выразить свою позицию, у участников электронного голосования будет шесть дней — с 25 по 30 июня. По информации ЦИК, благодаря использованию технологии блокчейн данные пользователей надежно защищены, и для опасений, что голоса подделают, нет оснований.
2020-06-25T14:28
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РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, политика