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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573464991.html
Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 20%
Общая явка на электронное голосование по поправкам к конституции спустя почти 4 часа после начала составляет 20%, проголосовали более 166 тысяч человек, следует РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:28
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
владимир путин
москва
нижегородская область
политика
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Как проголосовать онлайн по поправкам к Конституции
Жители двух российских регионов — Москвы и Нижегородской области — смогут проголосовать за поправки к Конституции в интернете, для этого подойдет любой гаджет. Чтобы выразить свою позицию, у участников электронного голосования будет шесть дней — с 25 по 30 июня. По информации ЦИК, благодаря использованию технологии блокчейн данные пользователей надежно защищены, и для опасений, что голоса подделают, нет оснований.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
конституция рф, владимир путин, москва, нижегородская область, политика

Явка на электронное голосование по поправкам к Конституции составила 20%

14:28 25.06.2020
391
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Общественный штаб по наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Общая явка на электронное голосование по поправкам к конституции спустя почти 4 часа после начала составляет 20%, проголосовали более 166 тысяч человек, следует из данных электронного штаба по наблюдению за электронным голосованием.
По данным к 13.40 явка на электронное голосование составила 20%. Всего в двух регионах - Москве и Нижегородской области - проголосовали 166 989 избирателей.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании смогут жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области.
Дистанционное электронное голосование по поправкам будет проходит с 25 июня по 30 июня.
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФВладимир ПутинМоскваНижегородская областьПолитика
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