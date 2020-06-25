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Власти Ирана хотят обязать население носить маски из-за коронавируса
Власти Ирана планируют обязать население носить маски из-за коронавируса в зависимости от его распространения в том или ином районе страны, следует из релиза,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
хасан роухани
коронавирусы
иран
в мире
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коронавирус covid-19, хасан роухани, коронавирусы, иран, в мире

Власти Ирана хотят обязать население носить маски из-за коронавируса

14:28 25.06.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровСитуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
Ситуация в тегеранском метрополитене в условиях коронавируса
© РИА Новости / Антон Быстров
ТЕГЕРАН, 25 июн – РИА Новости. Власти Ирана планируют обязать население носить маски из-за коронавируса в зависимости от его распространения в том или ином районе страны, следует из релиза, опубликованного на сайте президента Ирана Хасана Роухани.
По словам президента, мир в текущий момент входит в новый этап противодействия коронавирусу, Иран в этом плане не является исключением, в связи с чем стране необходимо принимать быстрые и эффективные меры.
Он добавил, что обязательное использование масок и выполнение предписаний минздрава страны являются теми неизбежными мерами, которые предстоит реализовать на новом этапе борьбы с COVID-19.
"Ответственные лица социально-экономических комитетов и комитетов по безопасности, а также здравоохранения в национальном штабе по противодействию коронавирусу подготовили соответствующие директивы, касающиеся того, в каких районах страны или в каких местах ношение масок будет обязательным", - сказал Роухани в ходе заседания с профильными комитетами упомянутого штаба.
По его словам, власти объявят, как только указание о ношении масок будет утверждено, однако для этого также необходимо подготовить основу, в том числе обеспечить производство различного типа масок, продавая их по низким ценам.
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Заявление Роухани на этот счет прозвучало на фоне недавнего роста суточного числа заражений коронавирусом и последующего роста смертей. Кроме того, в последнее время обращает, по замечанию корреспондента РИА Новости, на себя внимание тот факт, что все меньше и меньше людей стали носить маски, несмотря на наличие в аптеках их и других средств защиты. Такая ситуация наблюдается, по крайней мере, в столице Ирана.
Иран уже более четырех месяцев борется с коронавирусом – с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о COVID-19, в стране выявлено более 215 тысяч случаев заражения, из них 10,1 тысячи со смертельным исходом. Выздоровели при этом более 175 тысяч человек.
В Иране уже вторую неделю, за исключением одного дня, в сутки погибают более 100 человек: 14 июня впервые более чем за два месяца Иран зафиксировал более 100 смертей пациентов с коронавирусом, до этого трёхзначный показатель за сутки последний раз фиксировался 13 апреля. Скачок произошел после того, как в Иране в начале июня наблюдался значительный рост числа заразившихся после проведения в стране религиозных мероприятий и открытия точек, в том числе мечетей и ресторанов, с потенциально массовым скоплением людей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Хасан РоуханиКоронавирусыИранВ мире
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