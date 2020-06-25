Примаков заявил, что Россотрудничество ждут большие перемены

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новый глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены", сам он надеется уже завтра встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, с которым обсудит "все необходимые процедуры" после своего назначения.
"Пока планы раскрывать не буду, могу сказать только то, что Россотрудничество ждут очень большие перемены", - сказал Примаков РИА Новости.
"Я еще не виделся с Сергеем Викторовичем (Лавровым), надеюсь его увидеть завтра, чтобы обсудить все процедуры необходимые, и буду работать", - добавил он.
Ранее замглавы федерального агентства Михаил Брюханов сообщил РИА Новости, что Примаков стал руководителем Россотрудничества, указ об этом подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Примаков был членом комитета Госдумы по международным делам.
На посту главы Россотрудничества он сменил Элеонору Митрофанову, которая перешла в МИД России в качестве посла по особым поручениям.
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