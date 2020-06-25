Примаков заявил, что Россотрудничество ждут большие перемены

"Пока планы раскрывать не буду, могу сказать только то, что Россотрудничество ждут очень большие перемены", - сказал Примаков РИА Новости.

"Я еще не виделся с Сергеем Викторовичем (Лавровым), надеюсь его увидеть завтра, чтобы обсудить все процедуры необходимые, и буду работать", - добавил он.