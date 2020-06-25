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Примаков заявил, что Россотрудничество ждут большие перемены
Новый глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены", сам он надеется уже завтра встретиться с... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:54
элеонора митрофанова
сергей лавров
госдума рф
евгений примаков
политика
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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элеонора митрофанова, сергей лавров, госдума рф, евгений примаков, политика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), в мире

Примаков заявил, что Россотрудничество ждут большие перемены

14:27 25.06.2020 (обновлено: 14:54 25.06.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкДепутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Депутат Государственной Думы РФ Евгений Примаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Новый глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что федеральное агентство "ждут очень большие перемены", сам он надеется уже завтра встретиться с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, с которым обсудит "все необходимые процедуры" после своего назначения.
"Пока планы раскрывать не буду, могу сказать только то, что Россотрудничество ждут очень большие перемены", - сказал Примаков РИА Новости.
"Я еще не виделся с Сергеем Викторовичем (Лавровым), надеюсь его увидеть завтра, чтобы обсудить все процедуры необходимые, и буду работать", - добавил он.
Ранее замглавы федерального агентства Михаил Брюханов сообщил РИА Новости, что Примаков стал руководителем Россотрудничества, указ об этом подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Примаков был членом комитета Госдумы по международным делам.
На посту главы Россотрудничества он сменил Элеонору Митрофанову, которая перешла в МИД России в качестве посла по особым поручениям.
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Элеонора МитрофановаСергей ЛавровГосдума РФЕвгений ПримаковПолитикаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)В мире
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