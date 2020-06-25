Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200625/1573464595.html
"Газпром" начал строительство платформы для месторождения в Арктике
"Газпром" начал строительство ледостойкой платформы для шельфового газового месторождения Каменномысское-море в Арктике, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:23
карское море
арктика
газпром
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_0:58:2768:1615_1400x0_80_0_0_7960480e0f179013efcc53258d954f8d.jpg
https://ria.ru/20200623/1573367086.html
https://ria.ru/20200619/1573192050.html
карское море
арктика
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_0:58:2768:1615_1400x0_80_0_0_7960480e0f179013efcc53258d954f8d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_19:0:2750:2048_1400x0_80_0_0_8ee81ddc764e2b2250b858d8a3b72ee7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/17/1569038740_242:0:2290:2048_1400x0_80_0_0_d1cc4bf5fa9b0af2dd953715239b71ee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
карское море, арктика, газпром, экономика

"Газпром" начал строительство платформы для месторождения в Арктике

14:23 25.06.2020
1424
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЛоготип Газпрома на здании компрессорной станции "Русская"
Логотип Газпрома на здании компрессорной станции Русская
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. "Газпром" начал строительство ледостойкой платформы для шельфового газового месторождения Каменномысское-море в Арктике, говорится в сообщении компании.
"Сегодня в Астраханской области на верфи АО "Южный центр судостроения и судоремонта" (входит в АО "Объединенная судостроительная корпорация") состоялась торжественная церемония закладки опорного основания ледостойкой платформы (ЛСП) "Газпрома" для освоения месторождения Каменномысское-море", - сообщает компания.
Длина платформы составит более 135 метров, ширина - 69 метров, высота от основания до вертолетной площадки - 41 метр, общий вес превысит 40 тысяч тонн. На платформе, в частности, будут размещены основной и вспомогательный буровые модули, эксплуатационный и энергетический комплексы и жилой модуль на 120 мест. С платформы будут построены 33 основные эксплуатационные скважины, а позднее еще 22 скважины для поддержания добычи будут размещены на сателлитных ледостойких блок-кондукторах. Добытый газ по трубопроводам будет поступать на берег на установку комплексной подготовки газа и дожимную компрессорную станцию. Далее газ будет направлен в Единую систему газоснабжения России.
Здание Государственной Думы РФ
23 июня, 14:53
ГД приняла во втором чтении проект о новых налоговых льготах в Арктике
Отмечается, что акватория месторождения Каменномысское-море отличается низкими температурами (до минус 60 градусов по Цельсию), сильными штормами, небольшими глубинами (5-12 метров), а также толстыми и плотными пресными льдами. Освоение месторождения станет первым в мире шельфовым проектом, реализованным в таких экстремальных ледовых и климатических условиях, сообщает "Газпром".
Месторождение Каменномысское-море находится в Обской губе Карского моря. По размеру запасов газа оно относится к категории уникальных - около 555 миллиарда кубометров. Начало добычи на месторождении планируется в 2025 году, проектная мощность (сеноманские залежи) - 15 миллиардов кубов в год.
Место разлива дизельного топлива из резервуара ТЭЦ-3 под Норильском
19 июня, 15:21
В России с 1 июля начнутся проверки предприятий-загрязнителей в Арктике
3700001
Обсудить 0
Карское мореАрктикаГазпромЭкономика
Рекомендуем
Интерьер купе в поезде
РЖД летом будут продавать билеты для детей в двухэтажные купе со скидкой
Российский тяжёлый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов
ОСК заключила новый контракт на док для авианосца "Адмирал Кузнецов"
Предприятие по переработке углеводородного сырья
Список системообразующих организаций ТЭК расширили
Планета Земля
Европа впервые помогла России получить научные данные из космоса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном Николаем во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
В Кремле ответили на критику Лукашенко в адрес России
Рост экономики
Георгиевский: потенциал развития экспорта — в инвестиционных проектах
Пилотажная группа Стрижи
В России создали миниатюрный индикатор для двигателя боевого самолета
На территории Ханского дворца в Бахчисарайском историко-культурном заповеднике Крыма Хансарай
Крымские татары поддержали план турецкой партии по признанию Крыма
Президент США Дональд Трамп
Немецкий политолог оценил планы США перебросить войска в Польшу
Вашингтон, США
Палата представителей конгресса США проголосует за создание нового штата
Журналист Павел Лобков
ЦИК прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым
Город Чэнду провинции Сычуань. Китай
Грузоперевозки между Чэнду и Европой выросли на 63%
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
Росавиация отклонила заявку "Победы" на субсидии за потери из-за COVID-19
Сжигание использованных масок в Киеве
Премьер Украины заявил об ухудшении ситуации с COVID-19
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай объявил войну доллару
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:57На Украине выявили 1109 случаев заражения коронавирусом за сутки
08:53Цены на нефть растут на оптимизме вокруг восстановления спроса
08:50Пушков прокомментировал слова Порошенко о "возвращении" Крыма
08:48Аэропорт Орли возобновил работу, приостановленную из-за коронавируса
08:46В Подмосковье вылечили более 30 тысяч пациентов с коронавирусом
08:43В Индии от ударов молний умерли более ста человек за двое суток
08:38В МИД Японии рассказали о переговорах с Россией
08:34Из Владивостока впервые за долгое время запустят рейсы в Сочи и Крым
08:30Российские виноделы попросили преференций
08:30Греческий политик считает, что статья Путина касается не только историков
08:26В Узбекистане выявили 238 новых случаев заражения коронавирусом
08:19Более 260 населенных пунктов Украины остаются подтопленными
08:15В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 132 пациента от COVID-19
08:13Житель Новосибирска ехал на дачу в вагоне с углем, но оказался в Кузбассе
08:09Новейший лазерный резак для водолазов покажут на форуме "Армия-2020"
08:04Внешность кота Матроскина изменится в новом сезоне "Простоквашино"
07:59В Москве в пятницу ожидается солнечная погода без осадков
07:56Минздрав предложил отложить новые правила получения справок для водителей
07:50Общая явка на электронное голосование по конституции составляет 49,5%
07:34Коронавирус за последние сутки выявили еще у 44 жителей Кузбасса
Лента новостейМолния