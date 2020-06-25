"Газпром" начал строительство платформы для месторождения в Арктике

Длина платформы составит более 135 метров, ширина - 69 метров, высота от основания до вертолетной площадки - 41 метр, общий вес превысит 40 тысяч тонн. На платформе, в частности, будут размещены основной и вспомогательный буровые модули, эксплуатационный и энергетический комплексы и жилой модуль на 120 мест. С платформы будут построены 33 основные эксплуатационные скважины, а позднее еще 22 скважины для поддержания добычи будут размещены на сателлитных ледостойких блок-кондукторах. Добытый газ по трубопроводам будет поступать на берег на установку комплексной подготовки газа и дожимную компрессорную станцию. Далее газ будет направлен в Единую систему газоснабжения России.