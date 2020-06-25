https://ria.ru/20200625/1573464538.html
В Приморье объяснили машину для голосования по поправкам во дворе дома
Власти Приморья объяснили выездным голосованием у дома видео из Владивостока, на котором гражданам предлагается отдать голос по поправкам в конституцию у... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:24
2020-06-25T14:24
голосование по поправкам в конституцию
владивосток
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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владивосток, общество
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости.
Власти Приморья объяснили выездным голосованием у дома видео из Владивостока
, на котором гражданам предлагается отдать голос по поправкам в конституцию у автомобиля во дворе дома.
В местных соцсетях распространилось видео, на котором иномарка стоит у подъезда, у нее открыт багажник, рядом находится стол, стоит женщина с бейджем, она подтверждает, что у нее можно проголосовать. На машине приклеена табличка "УИК 838".
В Instagram-аккаунте правительства края в этой связи отмечается, что россияне могут голосовать на избирательном участке или на дому.
"Так, во Владивостоке некоторые жители многоквартирного дома по улице Кутузова объединились и заказали избирательную комиссию к себе на дом…. По словам, председателя ТИК Советского района Владивостока Евгения Толмакова, со всеми жителями этого дома, кто направил заявление на голосование на дому, заранее связались члены УИКа. Договорились, что людям будет проще проголосовать во дворе дома. Таких оказалось более 15 человек. Все по очереди вышли во двор и проголосовали", - говорится в сообщении правительства.
Как отмечают власти региона, этот пункт для голосования является выездным, а не постоянным, как это преподносят в соцсетях.