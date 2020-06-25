В Приморье объяснили машину для голосования по поправкам во дворе дома

Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ. Архивное фото

Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ

ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Власти Приморья объяснили выездным голосованием у дома видео из Власти Приморья объяснили выездным голосованием у дома видео из Владивостока , на котором гражданам предлагается отдать голос по поправкам в конституцию у автомобиля во дворе дома.

В местных соцсетях распространилось видео, на котором иномарка стоит у подъезда, у нее открыт багажник, рядом находится стол, стоит женщина с бейджем, она подтверждает, что у нее можно проголосовать. На машине приклеена табличка "УИК 838".

В Instagram-аккаунте правительства края в этой связи отмечается, что россияне могут голосовать на избирательном участке или на дому.

"Так, во Владивостоке некоторые жители многоквартирного дома по улице Кутузова объединились и заказали избирательную комиссию к себе на дом…. По словам, председателя ТИК Советского района Владивостока Евгения Толмакова, со всеми жителями этого дома, кто направил заявление на голосование на дому, заранее связались члены УИКа. Договорились, что людям будет проще проголосовать во дворе дома. Таких оказалось более 15 человек. Все по очереди вышли во двор и проголосовали", - говорится в сообщении правительства.