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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573464538.html
В Приморье объяснили машину для голосования по поправкам во дворе дома
Власти Приморья объяснили выездным голосованием у дома видео из Владивостока, на котором гражданам предлагается отдать голос по поправкам в конституцию у... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:24
голосование по поправкам в конституцию
владивосток
общество
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РИА Новости
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владивосток, общество

В Приморье объяснили машину для голосования по поправкам во дворе дома

14:24 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудник избирательного участка в Чите демонстрирует бюллетень для голосования по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 25 июн – РИА Новости. Власти Приморья объяснили выездным голосованием у дома видео из Владивостока, на котором гражданам предлагается отдать голос по поправкам в конституцию у автомобиля во дворе дома.
В местных соцсетях распространилось видео, на котором иномарка стоит у подъезда, у нее открыт багажник, рядом находится стол, стоит женщина с бейджем, она подтверждает, что у нее можно проголосовать. На машине приклеена табличка "УИК 838".
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Вчера, 08:08Голосование по поправкам в Конституцию
Жители Дальнего Востока голосуют по поправкам к Конституции
В Instagram-аккаунте правительства края в этой связи отмечается, что россияне могут голосовать на избирательном участке или на дому.
"Так, во Владивостоке некоторые жители многоквартирного дома по улице Кутузова объединились и заказали избирательную комиссию к себе на дом…. По словам, председателя ТИК Советского района Владивостока Евгения Толмакова, со всеми жителями этого дома, кто направил заявление на голосование на дому, заранее связались члены УИКа. Договорились, что людям будет проще проголосовать во дворе дома. Таких оказалось более 15 человек. Все по очереди вышли во двор и проголосовали", - говорится в сообщении правительства.
Как отмечают власти региона, этот пункт для голосования является выездным, а не постоянным, как это преподносят в соцсетях.
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Вчера, 14:20Голосование по поправкам в Конституцию
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810034
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Голосование по поправкам в КонституциюВладивостокОбщество
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