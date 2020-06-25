https://ria.ru/20200625/1573464351.html
Попова заявила об исполнении рекомендаций при проведении голосования
Рекомендации Роспотребнадзора по проведению голосования по поправкам в конституцию реализованы и исполняются, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:21
2020-06-25T14:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573451359_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ec1737f18e8a8beaed095a541be49056.jpg
https://ria.ru/20200625/1573454077.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573451359_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ec1737f18e8a8beaed095a541be49056.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573451359_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_8ae861e1037c978321517337114bd7c2.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573451359_774:0:2822:2048_1400x0_80_0_0_3a9ac7c3685f88277c7b147f204a9c2b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество