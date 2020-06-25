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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200625/1573464351.html
Попова заявила об исполнении рекомендаций при проведении голосования
Рекомендации Роспотребнадзора по проведению голосования по поправкам в конституцию реализованы и исполняются, заявила глава ведомства Анна Попова. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/19/1573451359_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_ec1737f18e8a8beaed095a541be49056.jpg
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РИА Новости
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353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

Попова заявила об исполнении рекомендаций при проведении голосования

14:21 25.06.2020
50
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчине измеряют температуру, перед тем как он проголосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
Мужчине измеряют температуру, перед тем как он проголосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Мужчине измеряют температуру, перед тем как он проголосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Рекомендации Роспотребнадзора по проведению голосования по поправкам в конституцию реализованы и исполняются, заявила глава ведомства Анна Попова.
"Наработанные рекомендации реализованы… все эти рекомендации, сегодняшний день уже это показал в полном объеме, реализованы и исполняются", - сказала Попова на заседании ЦИК.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Мужчина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке No 145 в Москве
Вчера, 11:59Голосование по поправкам в Конституцию
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию на участках для голосования
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Анна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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