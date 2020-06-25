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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573464319.html
Глава ЦИК рассказала о досрочном голосовании по поправкам в Конституцию
Досрочно проголосовали по поправкам в конституцию свыше 86,5 тысячи человек, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:20
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика

Глава ЦИК рассказала о досрочном голосовании по поправкам в Конституцию

14:20 25.06.2020
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© РИА Новости / пресс-служба ЦИК РФ / Перейти в фотобанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на заседании ЦИИК РФ
© РИА Новости / пресс-служба ЦИК РФ
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Досрочно проголосовали по поправкам в конституцию свыше 86,5 тысячи человек, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
"Вот сейчас уже цифры обновились, 86 549 участников голосования, из них 76 693 - в труднодоступных или отдаленных местностях, а на судах - 9 856 человек", - сказала Памфилова журналистам.
Она добавила, что за рубежом досрочно проголосовали по поправкам более 3,3 тысячи человек.
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