https://ria.ru/20200625/1573464319.html
Глава ЦИК рассказала о досрочном голосовании по поправкам в Конституцию
Досрочно проголосовали по поправкам в конституцию свыше 86,5 тысячи человек, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:20
2020-06-25T14:20
голосование по поправкам в конституцию
россия
элла памфилова
конституция рф
цик рф
политика
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ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, элла памфилова, конституция рф, цик рф, политика