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https://ria.ru/20200625/1573464296.html
Европа впервые помогла России получить научные данные из космоса
Европейские наземные станции впервые в истории приняли научные данные с российского космического аппарата, им стал "Спектр-РГ", сообщает в четверг "Роскосмос". РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:21
риа наука
россия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
россия, космос - риа наука, роскосмос, европа

Европа впервые помогла России получить научные данные из космоса

14:20 25.06.2020 (обновлено: 14:21 25.06.2020)
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© Depositphotos / dynamicfotoПланета Земля
Планета Земля
© Depositphotos / dynamicfoto
Планета Земля. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Европейские наземные станции впервые в истории приняли научные данные с российского космического аппарата, им стал "Спектр-РГ", сообщает в четверг "Роскосмос".
"Весной этого года российские наземные станции, обычно используемые для связи со "Спектром-РГ", находились в неблагоприятном для приема сигналов расположении из-за их географических координат. На выручку пришли эксперты Сети наземных станций ESA ... Это первый случай, когда наземные станции ESA принимали научные данные с российского космического аппарата", - говорится в релизе.
Данные с космической обсерватории "Спектр-РГ" отслеживались тремя из семи наземных станций сети ESTRACK (European Space Tracking network). С помощью трех 35-метровых параболических антенн, расположенных в Австралии, Испании и Аргентине, ученые провели 16 сеансов связи и приняли 6,5 гигабайт данных.
"Это успешное сотрудничество показало, что "Роскосмос" и ESA могут использовать свои технологии для общей работы, наглядно демонстрируя функциональную совместимость космических агентств", - отметили в российской корпорации.
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В этом году планируется провести еще одну подобную демонстрацию технологий, в ходе которой российская наземная станция будет одновременно принимать научные данные от двух аппаратов, работающих на орбите Марса: миссии ESA Mars Express и орбитального аппарата Trace Gas Orbiter, совместного проекта Роскосмоса и ESA — ExoMars.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (США).
Цель "Спектра-РГ" - составить за четыре года карту видимой части Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет обнародована в районе 2025 года.
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