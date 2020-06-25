Европа впервые помогла России получить научные данные из космоса

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Европейские наземные станции впервые в истории приняли научные данные с российского космического аппарата, им стал " Европейские наземные станции впервые в истории приняли научные данные с российского космического аппарата, им стал " Спектр-РГ ", сообщает в четверг " Роскосмос ".

"Весной этого года российские наземные станции, обычно используемые для связи со "Спектром-РГ", находились в неблагоприятном для приема сигналов расположении из-за их географических координат. На выручку пришли эксперты Сети наземных станций ESA ... Это первый случай, когда наземные станции ESA принимали научные данные с российского космического аппарата", - говорится в релизе.

Данные с космической обсерватории "Спектр-РГ" отслеживались тремя из семи наземных станций сети ESTRACK (European Space Tracking network). С помощью трех 35-метровых параболических антенн, расположенных в Австралии, Испании и Аргентине, ученые провели 16 сеансов связи и приняли 6,5 гигабайт данных.

"Это успешное сотрудничество показало, что "Роскосмос" и ESA могут использовать свои технологии для общей работы, наглядно демонстрируя функциональную совместимость космических агентств", - отметили в российской корпорации.

В этом году планируется провести еще одну подобную демонстрацию технологий, в ходе которой российская наземная станция будет одновременно принимать научные данные от двух аппаратов, работающих на орбите Марса: миссии ESA Mars Express и орбитального аппарата Trace Gas Orbiter, совместного проекта Роскосмоса и ESA — ExoMars.

Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (США).