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ВТБ запустил проект "Команда ВТБ: Арт. Спорт. Хайп"
Банк ВТБ в четверг запустил творческий проект "Команда ВТБ: Арт. Спорт. Хайп", в котором артисты и блогеры расскажут о культурных, спортивных и социальных... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:20
втб
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РИА Новости
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
втб, новости компаний - экономика

ВТБ запустил проект "Команда ВТБ: Арт. Спорт. Хайп"

14:20 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд "ВТБ"
Стенд ВТБ
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Банк ВТБ в четверг запустил творческий проект "Команда ВТБ: Арт. Спорт. Хайп", в котором артисты и блогеры расскажут о культурных, спортивных и социальных проектах, реализованных при поддержке банка, сообщает пресс-служба ВТБ. 
"Проект “Команда ВТБ: Арт. Спорт. Хайп” — это разговор с молодежью о важном и монументальном на простом языке — без пафоса и ограничений", — сказала начальник управления корпоративной социальной ответственности, старший вице-президент Банка ВТБ Наталья Кочнева.
Она напомнила, что ВТБ поддерживает большое количество социальных проектов: в спорте, культуре, искусстве.
"Эти проекты важны для истории нашей страны. Они часть ее. И мы хотим, чтобы о них узнали люди самого разного возраста. Мир для молодежи сегодня безграничен. Им есть из чего выбирать и формировать круг своих интересов. Мы можем их вовлечь в наши проекты и заинтересовать искусством или занятиями спортом. Это возможно сделать только если говорить с молодежью на одном языке, используя привычные форматы, привлекая к диалогу близких им по духу героев. Именно с этой целью и создан наш проект “Команда ВТБ: Арт. Спорт. Хайп.”", — отметила представитель банка.
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По сообщению пресс-службы, первыми арт-историями в рамках проекта стали видео из Русского музея художника Федора Павлова-Андреевича и музыканта Мота. Они прошлись по пока закрытой для посетителей выставке и сняли ролики-впечатления в характерной для каждого из них манере. Проект "Художники и Коллекционеры — Русскому Музею. Дары. Избранное" был подготовлен к 125-летию со дня основания музея при поддержке банка ВТБ. 
"Нам охота разбираться в искусстве, нам охота ходить в музеи, нам охота как можно больше знать о прекрасных произведениях, потому что через них мы можем познать мир", — говорит в конце своего ролика Павлов-Андреевич. 
Эта экспозиция — одна из самых масштабных в истории музея: к показу подготовлены более 1000 экспонатов, поэтому они расположены во всех дворцах музея. Сейчас выставка готовится к встрече с первыми посетителями после снятия ограничений.
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