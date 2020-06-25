ВТБ запустил проект "Команда ВТБ: Арт. Спорт. Хайп"

"Эти проекты важны для истории нашей страны. Они часть ее. И мы хотим, чтобы о них узнали люди самого разного возраста. Мир для молодежи сегодня безграничен. Им есть из чего выбирать и формировать круг своих интересов. Мы можем их вовлечь в наши проекты и заинтересовать искусством или занятиями спортом. Это возможно сделать только если говорить с молодежью на одном языке, используя привычные форматы, привлекая к диалогу близких им по духу героев. Именно с этой целью и создан наш проект “Команда ВТБ: Арт. Спорт. Хайп.”", — отметила представитель банка.