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Путин призвал усилить общественный контроль со стороны ОП
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости усилить общественный контроль со стороны Общественной палаты за выполнением ряда решений. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:33
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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Путин призвал усилить общественный контроль со стороны ОП

14:19 25.06.2020 (обновлено: 14:33 25.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на приеме в Кремле для глав государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Президент РФ Владимир Путин на приеме в Кремле для глав государств, приглашенных на военный парад в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости усилить общественный контроль со стороны Общественной палаты за выполнением ряда решений.
"Считаю важным усилить общественный контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Это вопросы социальной поддержки граждан, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, НКО", - сказал он в ходе встречи с членами Общественной палаты нового состава.
Путин напомнил, что в их разработку Общественная палата внесла свой солидный вклад, ее члены вошли в состав штабов по борьбе с коронавирусом, включились в формирование широкого общественного движения "Мы вместе".
"Очень хорошее начинание. И хорошо проходит. Полезная вещь абсолютно оказалась", - добавил глава государства.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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