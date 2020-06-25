https://ria.ru/20200625/1573464196.html
Путин призвал усилить общественный контроль со стороны ОП
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости усилить общественный контроль со стороны Общественной палаты за выполнением ряда решений. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:19
2020-06-25T14:33
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владимир путин
общество
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/18/1573432571_0:56:2829:1647_1400x0_80_0_0_83e8523bb0ac42c39c0dda94871bf93a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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