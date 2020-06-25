Путин призвал усилить общественный контроль со стороны ОП

"Считаю важным усилить общественный контроль за качеством исполнения решений, принятых в условиях борьбы с эпидемией коронавируса. Это вопросы социальной поддержки граждан, семей с детьми, малого и среднего бизнеса, НКО", - сказал он в ходе встречи с членами Общественной палаты нового состава.