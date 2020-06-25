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Ханты-Мансийский Автономный Округ
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Сургутский район в четвертый раз признали лидером инвестрейтинга в Югре
Сургутский район четвертый год подряд становится лидером рейтинга инвестиционной привлекательности муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:18
ханты-мансийский автономный округ
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александр трубецкой
сургутский район
экономика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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ханты-мансийский автономный округ, александр трубецкой, сургутский район, экономика

Сургутский район в четвертый раз признали лидером инвестрейтинга в Югре

14:18 25.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГорода России. Сургут
Города России. Сургут
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июн - РИА Новости. Сургутский район четвертый год подряд становится лидером рейтинга инвестиционной привлекательности муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава района Андрей Трубецкой.

"Сургутский район четвертый раз занял первое место в инвестиционном рейтинге Югры. Сегодня депэкономики Югры представил итоги рейтинга по обеспечению благоприятного инвестклимата и содействию развития конкуренции в 2019 году", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.

Сургутский район в 4-й раз занял 1-е место в инвестиционном рейтинге Югры! Сегодня Депэкономки Югры представил итоги...

Опубликовано Андреем Трубецким Четверг, 25 июня 2020 г.
По его словам, в прошлом году в Сургутском районе наблюдался рост числа субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в этой сфере, а вместе с этим увеличились налоговые поступления от предпринимателей в муниципальный бюджет.
Как уточнили в пресс-службе районной администрации, муниципалитет удерживает лидерство в региональном инвестиционном рейтинге четвертый год подряд.
Трубецкой в свою очередь подчеркнул, что причиной такого лидерства является "рациональная организация процесса и системность работы".
"В 2015 году в администрации района создано структурное подразделение по работе с инвесторами. В него были переданы полномочия по поддержке малого и среднего предпринимательства и проектной деятельности... Теперь управление работает с инвесторами по принципу "одного окна", контролирует решения любых вопросов инвесторов и максимально снимает административные барьеры", - цитирует Трубецкого пресс-служба.
Согласно информации районных властей, рейтинг учитывает объем привлеченных инвестиций в экономику муниципальных образований, развитие малого и среднего предпринимательства, бизнес- климат в сферах строительства и энергетики, а также развитие конкурентной среды.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округАлександр ТрубецкойСургутский районЭкономика
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