Сургутский район в четвертый раз признали лидером инвестрейтинга в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 июн - РИА Новости. Сургутский район четвертый год подряд становится лидером рейтинга инвестиционной привлекательности муниципалитетов Ханты-Мансийского автономного округа, сообщил глава района Андрей Трубецкой.

"Сургутский район четвертый раз занял первое место в инвестиционном рейтинге Югры. Сегодня депэкономики Югры представил итоги рейтинга по обеспечению благоприятного инвестклимата и содействию развития конкуренции в 2019 году", - написал Трубецкой на своей странице в Facebook.

Сургутский район в 4-й раз занял 1-е место в инвестиционном рейтинге Югры! Сегодня Депэкономки Югры представил итоги... Опубликовано Андреем Трубецким Четверг, 25 июня 2020 г.

По его словам, в прошлом году в Сургутском районе наблюдался рост числа субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в этой сфере, а вместе с этим увеличились налоговые поступления от предпринимателей в муниципальный бюджет.

Как уточнили в пресс-службе районной администрации, муниципалитет удерживает лидерство в региональном инвестиционном рейтинге четвертый год подряд.

Трубецкой в свою очередь подчеркнул, что причиной такого лидерства является "рациональная организация процесса и системность работы".

"В 2015 году в администрации района создано структурное подразделение по работе с инвесторами. В него были переданы полномочия по поддержке малого и среднего предпринимательства и проектной деятельности... Теперь управление работает с инвесторами по принципу "одного окна", контролирует решения любых вопросов инвесторов и максимально снимает административные барьеры", - цитирует Трубецкого пресс-служба.