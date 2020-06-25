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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573464103.html
Путин: принципиально важно, чтобы люди сами высказали мнение по поправкам
Принципиально важно, чтобы люди сами высказали мнение по поправкам в конституцию, надо вести активный и плотный мониторинг хода голосования, заявил президент РФ РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:01
общественная палата рф
голосование по поправкам в конституцию
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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общественная палата рф, россия, владимир путин, общество

Путин: принципиально важно, чтобы люди сами высказали мнение по поправкам

14:18 25.06.2020 (обновлено: 15:01 25.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Принципиально важно, чтобы люди сами высказали мнение по поправкам в конституцию, надо вести активный и плотный мониторинг хода голосования, заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент в четверг проводит по видеосвязи встречу с членами Общественной палаты РФ нового состава.
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"Вы знаете, я уже многократно говорил об этом, в целом изменения, которые намечены в основной закон, в конституцию, не требуют и не требовали по действующему закону общероссийского голосования, но я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему основному закону", - сказал Путин на встрече.
"Поэтому во взаимодействии с избирательными комиссиями, с вашими коллегами в регионах необходимо вести активный, плотный мониторинг хода голосования с точки зрения четкого, неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, включая и вопросы санитарной безопасности на участках, а главное, конечно же, организации гарантий свободного волеизъявления по важнейшему, принципиальному вопросу для настоящего и будущего нашей страны и каждого ее гражданина", - добавил президент.
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Голосование по поправкам в КонституциюОбщественная палата РФРоссияВладимир ПутинОбщество
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