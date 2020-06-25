https://ria.ru/20200625/1573464103.html
Путин: принципиально важно, чтобы люди сами высказали мнение по поправкам
Принципиально важно, чтобы люди сами высказали мнение по поправкам в конституцию, надо вести активный и плотный мониторинг хода голосования, заявил президент РФ РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:18
2020-06-25T15:01
общественная палата рф
голосование по поправкам в конституцию
россия
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383902_0:190:2966:1858_1400x0_80_0_0_3a00bd431d5cb80b884705cfd0917332.jpg
https://ria.ru/20200625/1573463742.html
1
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383902_0:190:2966:1858_1400x0_80_0_0_3a00bd431d5cb80b884705cfd0917332.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383902_118:0:2849:2048_1400x0_80_0_0_1d204838436f33e6d8e3588aa418a737.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/17/1573383902_459:0:2507:2048_1400x0_80_0_0_9533e7ef83df308772da91577f67dcc1.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общественная палата рф, россия, владимир путин, общество
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Принципиально важно, чтобы люди сами высказали мнение по поправкам в конституцию, надо вести активный и плотный мониторинг хода голосования, заявил президент РФ Владимир Путин
.
Президент в четверг проводит по видеосвязи встречу с членами Общественной палаты РФ
нового состава.
"Вы знаете, я уже многократно говорил об этом, в целом изменения, которые намечены в основной закон, в конституцию, не требуют и не требовали по действующему закону общероссийского голосования, но я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему основному закону", - сказал Путин на встрече.
"Поэтому во взаимодействии с избирательными комиссиями, с вашими коллегами в регионах необходимо вести активный, плотный мониторинг хода голосования с точки зрения четкого, неукоснительного соблюдения всех процедур и правил, включая и вопросы санитарной безопасности на участках, а главное, конечно же, организации гарантий свободного волеизъявления по важнейшему, принципиальному вопросу для настоящего и будущего нашей страны и каждого ее гражданина", - добавил президент.