Путин: принципиально важно, чтобы люди сами высказали мнение по поправкам

"Вы знаете, я уже многократно говорил об этом, в целом изменения, которые намечены в основной закон, в конституцию, не требуют и не требовали по действующему закону общероссийского голосования, но я посчитал, что это чрезвычайно важно, чтобы люди высказали свое прямое отношение к тем поправкам, которые предлагаются. Только они сами, только наши граждане вправе решать, каким быть нашему основному закону", - сказал Путин на встрече.