Путин пообещал встретиться с новым составом Общественной палаты

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал встретиться с членами Общественной палаты (ОП) РФ нового состава, когда позволит ситуация с коронавирусом, также глава государства отметил удобство формата видеоконференций.
С первых слов президент поздравил новый состав палаты. Также Путин отметил, что подобные встречи проходят традиционно, но в этот раз, по понятным причинам, в режиме видеоконференции. Глава государства указал, что такой формат является довольно удобным для обсуждения различных проблем с людьми, которые находятся в разных местах: "Много времени экономит, можно его как формат использовать и в будущем достаточно активно".
"Но обязательно, когда ситуация сложится благоприятно для широких встреч, мы обязательно… найдем возможность для прямого, личного общения", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты нового состава.