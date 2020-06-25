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Путин пообещал встретиться с новым составом Общественной палаты
Президент России Владимир Путин пообещал встретиться с членами Общественной палаты (ОП) РФ нового состава, когда позволит ситуация с коронавирусом, также глава... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:36
россия
общественная палата рф
владимир путин
политика
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россия, общественная палата рф, владимир путин, политика

Путин пообещал встретиться с новым составом Общественной палаты

14:17 25.06.2020 (обновлено: 14:36 25.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин пообещал встретиться с членами Общественной палаты (ОП) РФ нового состава, когда позволит ситуация с коронавирусом, также глава государства отметил удобство формата видеоконференций.
С первых слов президент поздравил новый состав палаты. Также Путин отметил, что подобные встречи проходят традиционно, но в этот раз, по понятным причинам, в режиме видеоконференции. Глава государства указал, что такой формат является довольно удобным для обсуждения различных проблем с людьми, которые находятся в разных местах: "Много времени экономит, можно его как формат использовать и в будущем достаточно активно".
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Вчера, 14:19Распространение нового коронавируса
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"Но обязательно, когда ситуация сложится благоприятно для широких встреч, мы обязательно… найдем возможность для прямого, личного общения", - сказал Путин в ходе встречи с членами Общественной палаты нового состава.
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РоссияОбщественная палата РФВладимир ПутинПолитика
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