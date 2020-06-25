Путин пообещал встретиться с новым составом Общественной палаты

С первых слов президент поздравил новый состав палаты. Также Путин отметил, что подобные встречи проходят традиционно, но в этот раз, по понятным причинам, в режиме видеоконференции. Глава государства указал, что такой формат является довольно удобным для обсуждения различных проблем с людьми, которые находятся в разных местах: "Много времени экономит, можно его как формат использовать и в будущем достаточно активно".