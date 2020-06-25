Более 7 млн автомобилей проехало по подмосковным дорогам за три дня

"На дорогах Московской области в период с 22 по 24 июня зафиксировано более семи миллионов автомобилей, что на 11,5% больше, чем в начале июня. По сравнению с аналогичным периодом в апреле во время режима самоизоляции число транспорта выросло почти на 45%, а в сравнении с началом мая — на 25%", - говорится в сообщении.