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Новости Подмосковья
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Более 7 млн автомобилей проехало по подмосковным дорогам за три дня
Более семи миллионов автомобилей зафиксировано на дорогах Московской области с 22 по 24 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:16
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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московская область (подмосковье), общество

Более 7 млн автомобилей проехало по подмосковным дорогам за три дня

14:16 25.06.2020
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© Flickr / Vsevolod RovinskiyГород Красногорск
Город Красногорск
© Flickr / Vsevolod Rovinskiy
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Более семи миллионов автомобилей зафиксировано на дорогах Московской области с 22 по 24 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
"На дорогах Московской области в период с 22 по 24 июня зафиксировано более семи миллионов автомобилей, что на 11,5% больше, чем в начале июня. По сравнению с аналогичным периодом в апреле во время режима самоизоляции число транспорта выросло почти на 45%, а в сравнении с началом мая — на 25%", - говорится в сообщении.
В среду, 24 июня, по областным дорогам проехали порядка 2,3 миллиона транспортных средств — и это наибольшее число автомобилей в регионе в выходной день с начала года, рассказали в ведомстве.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
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