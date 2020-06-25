https://ria.ru/20200625/1573463987.html
Более 7 млн автомобилей проехало по подмосковным дорогам за три дня
Более семи миллионов автомобилей зафиксировано на дорогах Московской области с 22 по 24 июня, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:16
2020-06-25T14:16
новости подмосковья
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общество
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество