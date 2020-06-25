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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573463942.html
Путин заявил о недопустимости накрутки явки на голосовании по поправкам
Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T15:06
голосование по поправкам в конституцию
россия
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, владимир путин, политика

Путин заявил о недопустимости накрутки явки на голосовании по поправкам

14:16 25.06.2020 (обновлено: 15:06 25.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Результаты голосования по поправкам в Конституцию не должны накручиваться, нельзя никого принуждать, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в четверг проводит по видеосвязи встречу с членами Общественной палаты РФ нового состава.
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"Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", - сказал Путин на встрече.
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияВладимир ПутинПолитика
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