Путин заявил о недопустимости накрутки явки на голосовании по поправкам

Путин в четверг проводит по видеосвязи встречу с членами Общественной палаты РФ нового состава.

"Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто и никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России", - сказал Путин на встрече.