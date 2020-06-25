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Турция обвинила Евросоюз и Грецию в нарушении прав беженцев
ЕС и Греция должны прекратить нарушения прав беженцев и выполнить взятые на себя обязательства в этой области вместо критики Турции, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:15
хами аксой
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353
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хами аксой, жозеп боррель, никос дендиас, кипр, ливия, сирия, в мире

Турция обвинила Евросоюз и Грецию в нарушении прав беженцев

14:15 25.06.2020
485
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаги ЕС на фоне здания Европейского совета
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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АНКАРА, 25 июн - РИА Новости. ЕС и Греция должны прекратить нарушения прав беженцев и выполнить взятые на себя обязательства в этой области вместо критики Турции, заявил пресс-секретарь турецкого МИД Хами Аксой в ответ на высказывания главы греческого МИД Никоса Дендиаса.
Ранее Дендиас заявил, что Турция подрывает безопасность и стабильность в Восточном Средиземноморье, нарушает суверенитет Ливии, Сирии, Ирака и Кипра. Это заявление он сделал по завершении визита вместе с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем в городок Кастаниес в регионе Эврос на границе с Турцией. Дендиас отметил, что Турция активно направляла сюда мигрантов, чтобы они перешли границу, но "попытка шантажа потерпела неудачу".
"Заявления Дендиаса - это новая попытка скрыть преступления против беженцев в Греции под прикрытием ЕС. Члены ЕС обязаны защищать права беженцев. Приглашаем ЕС и Грецию вместо обвинений в адрес нашей страны выполнить свои обязательства", - говорится в заявлении Аксоя.
Он назвал полностью "оторванными от реальности" высказывания греческого министра о действиях Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. "Греции и Кипру пора избавиться от иллюзий изолировать Турцию в ее берегах и полагать, что это соответствует международному праву. Для Греции не будет пользы от создания враждебных Турции альянсов с привлечением ЕС. Она должна уважать законные права Турции и решать существующие проблемы путем переговоров", - добавил Аксой.
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