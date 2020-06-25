Турция обвинила Евросоюз и Грецию в нарушении прав беженцев

"Заявления Дендиаса - это новая попытка скрыть преступления против беженцев в Греции под прикрытием ЕС. Члены ЕС обязаны защищать права беженцев. Приглашаем ЕС и Грецию вместо обвинений в адрес нашей страны выполнить свои обязательства", - говорится в заявлении Аксоя.