Россиянку, ранившую бармена в Турине ножом, обвиняют в попытке убийства

РИМ, 25 июн – РИА Новости, Александр Логунов. Россиянке, арестованной в итальянском Турине за нанесение ножевых ранений хозяину бара, якобы делавшему ей непристойные намеки в обмен на трудоустройство, предъявлено обвинение в попытке убийства, сообщили журналистам в посольстве РФ в Россиянке, арестованной в итальянском Турине за нанесение ножевых ранений хозяину бара, якобы делавшему ей непристойные намеки в обмен на трудоустройство, предъявлено обвинение в попытке убийства, сообщили журналистам в посольстве РФ в Италии

В четверг представитель генерального консульства России в Милане в разговоре с РИА Новости подтвердил российское гражданство арестованной.

Как сообщили журналистам в посольстве, сотрудники генконсульства незамедлительно связались с местными властями после инцидента. Туринские карабинеры подтвердили дипломатам, что конфликт между россиянкой и итальянцем произошёл на личной почве. В бар она хотела устроиться на работу официанткой.

"В настоящее время указанная гражданка находится под стражей в Турине . Ей предъявлено обвинение в попытке убийства, назначен государственный адвокат, с которым генеральное консульство России в Милане находится в контакте. Дата первичного судебного заседания будет определена в ближайшее время. Продолжаем отслеживать ситуацию для оказания российской гражданке необходимой консульской помощи", - сказали представители посольства.

Во вторник представители карабинеров сообщили журналистам, что девушка по имени Элис Гонн, которую в публикациях называли россиянкой, повздорила со владельцем одного из баров во время собеседования, обвинив его в непристойном предложении в обмен на помощь с трудоустройством. По версии СМИ, 26-летняя россиянка во время разговора опрыскала мужчину перцовым баллончиком, достала нож и ударила его по руке и в живот. Пострадавший госпитализирован и находится в тяжелом состоянии, однако его жизни ничего не угрожает. Из больницы он категорически отверг обвинения россиянки в приставаниях.

По информации итальянских источников, Гонн оказалась в центре внимания СМИ еще в декабре 2018 года, когда облила кислотой священника в столице Никарагуа . Тогда она напала на священника и облила его кислотой прямо во время исповеди. В результате он получил ожоги головы, лица, рук и других частей тела. Прихожане собора отвели священника в ризницу, где сняли с него одежду, поврежденную кислотой, а затем отвезли его в больницу. Остальные попытались задержать женщину в ожидании полиции. Как заявил один из священнослужителей, в женщину "вселились бесы". В связи с этим инцидентом итальянская la Repubblica отмечает, что девушка объяснила свои действия происками Сатаны, который приказал ей убить кого-нибудь, а иначе забрал бы ее собственную жизнь. Кроме того, Гонн якобы утверждала, что ненавидит мужчин из-за своей сексуальной ориентации.