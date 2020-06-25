150 жителей аварийных домов в Орехово-Зуево переедут в новое жилье

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Более 150 человек расселят в Орехово-Зуевском городском округе из аварийного жилья до конца 2020 года, говорится в сообщении министерства строительного комплекса . Более 150 человек расселят в Орехово-Зуевском городском округе из аварийного жилья до конца 2020 года, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области

"В Орехово-Зуевском городском округе до конца года расселению подлежат 10 аварийных домов - это 56 жилых помещений. В новые благоустроенные квартиры переедут 156 человек", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.

По его словам квартиры для переселения жителей предусмотрены в трех новостройках на улице 1 Мая, дом 20а, в Ликино-Дулево и на улицах Совхозной, дом 23 и Первомайской, дом 80 в Куровском.

"В настоящее время строительство объектов завершено, ведется постановка на кадастровый учет", - добавил Локтев.