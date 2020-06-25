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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200625/1573463821.html
150 жителей аварийных домов в Орехово-Зуево переедут в новое жилье
Более 150 человек расселят в Орехово-Зуевском городском округе из аварийного жилья до конца 2020 года, говорится в сообщении министерства строительного... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:14
новости подмосковья
жилье
московская область (подмосковье)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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жилье, московская область (подмосковье)

150 жителей аварийных домов в Орехово-Зуево переедут в новое жилье

14:15 25.06.2020
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© РИА Новости / Евгений БиятовСвязка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
Связка ключей от квартир многоэтажного жилого дома
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Более 150 человек расселят в Орехово-Зуевском городском округе из аварийного жилья до конца 2020 года, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.
"В Орехово-Зуевском городском округе до конца года расселению подлежат 10 аварийных домов - это 56 жилых помещений. В новые благоустроенные квартиры переедут 156 человек", - приводятся слова главы ведомства Владимира Локтева.
По его словам квартиры для переселения жителей предусмотрены в трех новостройках на улице 1 Мая, дом 20а, в Ликино-Дулево и на улицах Совхозной, дом 23 и Первомайской, дом 80 в Куровском.
"В настоящее время строительство объектов завершено, ведется постановка на кадастровый учет", - добавил Локтев.
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В пресс-службе подчеркнули, что дома, планируемые к расселению, расположены по адресам: город Куровское, ул. Первомайская, дом 81, 98, 100, 101 и 105, ул. Мичурина дом 107 и 109, ул. 40 лет Октября дом 57 и 74, а также в городе Ликино-Дулево по адресу ул. Ленина дом 33.
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