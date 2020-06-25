ЦИК прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым

Лобков ранее заявил, что смог проголосовать по поправкам в конституцию дважды - на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования.

"Сейчас достаточно активно распространяется информация господина Лобкова в СМИ, я не смог с ним переговорить, но вы, наверное, читали о том, что он смог проголосовать дважды. Наверное, такое весьма возможно при определенных обстоятельствах, когда кто-то не исполняет свои должностные обязанности", - сказал Булаев журналистам.

Он подчеркнул, что те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списка участников голосования на своем участке.

"Списки на исключение во все ТИК были отправлены своевременно. Мы разберемся, почему на этом участке не произошло своевременное исключение господина Лобкова", - сказал он.

По словам Булаева, Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил свои обязанности соответствующим образом, и в его отношении будут приняты соответствующие меры.