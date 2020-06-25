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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200625/1573463780.html
ЦИК прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым
Журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков, который сообщил, что сумел проголосовать за поправки в конституцию дважды, совершил административное правонарушение,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:23
голосование по поправкам в конституцию
павел лобков
николай булаев
конституция рф
цик рф
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https://ria.ru/20200625/1573442695.html
https://ria.ru/20200625/1573450841.html
Возможность есть. Теперь все понятно с этим "голосованием" )))
220
Еще первый день голосования не прошел, а уже вскрылись минусы дистанционного голосования. То есть после моего голосования на участке, есть вероятность, что кто-то проголосует от моего имени в электронном голосовании. И, соответственно есть шанс, что на меня повесят административку за то, что моими персональными данными кто-то воспользовался.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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павел лобков, николай булаев, конституция рф, цик рф

ЦИК прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым

14:14 25.06.2020 (обновлено: 14:23 25.06.2020)
96851
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖурналист Павел Лобков
Журналист Павел Лобков
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Журналист Павел Лобков. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков, который сообщил, что сумел проголосовать за поправки в конституцию дважды, совершил административное правонарушение, также будут наказаны и те сотрудники избиркомов, кто допустил подобную ситуацию, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев.
Лобков ранее заявил, что смог проголосовать по поправкам в конституцию дважды - на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования.
"Сейчас достаточно активно распространяется информация господина Лобкова в СМИ, я не смог с ним переговорить, но вы, наверное, читали о том, что он смог проголосовать дважды. Наверное, такое весьма возможно при определенных обстоятельствах, когда кто-то не исполняет свои должностные обязанности", - сказал Булаев журналистам.
Он подчеркнул, что те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списка участников голосования на своем участке.
Информационный стенд о голосовании по поправкам в Конституцию РФ в Казани
Вчера, 08:53Голосование по поправкам в Конституцию
НОМ заявил, что выявил фейки во время голосования в Магаданской области
"Списки на исключение во все ТИК были отправлены своевременно. Мы разберемся, почему на этом участке не произошло своевременное исключение господина Лобкова", - сказал он.
По словам Булаева, Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил свои обязанности соответствующим образом, и в его отношении будут приняты соответствующие меры.
"Что касается публикации господина Лобкова, она очень правильная и актуальная, по ней сейчас будут приняты меры во всех остальных комиссиях, будет наведен соответствующий порядок, если его не было. Что касается господина Лобкова, то тут решение понятное для всех: это административное правонарушение, административный протокол и соответствующие штрафные санкции", - пояснил заместитель председателя ЦИК.
Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке на Курском вокзале в Москве. Голосование продлится с 25 июня по 1 июля
Вчера, 11:10Голосование по поправкам в Конституцию
В ОП рассказали о дистанционном голосовании по поправкам в Конституцию
2441141782970
Обсудить 103
Голосование по поправкам в КонституциюПавел ЛобковНиколай БулаевКонституция РФЦИК РФ
Популярные комментарии
Возможность есть. Теперь все понятно с этим "голосованием" )))
25 июня, 14:52
ИИИван Иващенко
158812051
Еще первый день голосования не прошел, а уже вскрылись минусы дистанционного голосования. То есть после моего голосования на участке, есть вероятность, что кто-то проголосует от моего имени в электронном голосовании. И, соответственно есть шанс, что на меня повесят административку за то, что моими персональными данными кто-то воспользовался.
25 июня, 14:54
ВДВладислав Д.
151930447
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