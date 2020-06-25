https://ria.ru/20200625/1573463780.html
ЦИК прокомментировал ситуацию с дважды проголосовавшим Лобковым
Журналист и ведущий "Дождя" Павел Лобков, который сообщил, что сумел проголосовать за поправки в конституцию дважды, совершил административное правонарушение,... РИА Новости, 25.06.2020
2020-06-25T14:14
2020-06-25T14:23
голосование по поправкам в конституцию
павел лобков
николай булаев
конституция рф
цик рф
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https://ria.ru/20200625/1573442695.html
https://ria.ru/20200625/1573450841.html
Иван Иващенко
Возможность есть. Теперь все понятно с этим "голосованием" )))
220
Владислав Д.
Еще первый день голосования не прошел, а уже вскрылись минусы дистанционного голосования. То есть после моего голосования на участке, есть вероятность, что кто-то проголосует от моего имени в электронном голосовании. И, соответственно есть шанс, что на меня повесят административку за то, что моими персональными данными кто-то воспользовался.
214
103
РИА Новости
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155189/07/1551890789_0:152:2817:1737_1400x0_80_0_0_dba89aca2135fce3f8ee0aee13123b83.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел лобков, николай булаев, конституция рф, цик рф
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости.
Журналист и ведущий "Дождя
" Павел Лобков
, который сообщил, что сумел проголосовать за поправки в конституцию дважды, совершил административное правонарушение, также будут наказаны и те сотрудники избиркомов, кто допустил подобную ситуацию, заявил заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев
.
Лобков ранее заявил, что смог проголосовать по поправкам в конституцию дважды - на своем участке и дистанционно с помощью электронного голосования.
"Сейчас достаточно активно распространяется информация господина Лобкова в СМИ, я не смог с ним переговорить, но вы, наверное, читали о том, что он смог проголосовать дважды. Наверное, такое весьма возможно при определенных обстоятельствах, когда кто-то не исполняет свои должностные обязанности", - сказал Булаев журналистам.
Он подчеркнул, что те, кто записался на дистанционное электронное голосование, должны быть вычеркнуты из списка участников голосования на своем участке.
"Списки на исключение во все ТИК были отправлены своевременно. Мы разберемся, почему на этом участке не произошло своевременное исключение господина Лобкова", - сказал он.
По словам Булаева, Московская городская избирательная комиссия найдет человека, который не выполнил свои обязанности соответствующим образом, и в его отношении будут приняты соответствующие меры.
"Что касается публикации господина Лобкова, она очень правильная и актуальная, по ней сейчас будут приняты меры во всех остальных комиссиях, будет наведен соответствующий порядок, если его не было. Что касается господина Лобкова, то тут решение понятное для всех: это административное правонарушение, административный протокол и соответствующие штрафные санкции", - пояснил заместитель председателя ЦИК.