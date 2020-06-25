Путин поблагодарил ОП за проработку поправок к Конституции

"Всего через несколько дней, 1 июля состоится общероссийское голосование по вопросу внесения изменений в основной закон страны - в Конституцию. В этой связи прежде всего хотел бы поблагодарить вас и ваших коллег по предыдущему составу палаты за активное участие в содержательном обсуждении, детальной проработке текста поправок к основному закону, в разъяснении их сути, значения в диалоге с людьми", - сказал Путин в четверг на встрече с членами ОП РФ нового состава.